베이비몬스터, 미니 2집 컴백 앞두고 'DRIP' MV 3억 뷰 돌파

베이비몬스터가 오는 10월 10일 컴백을 앞두고 팀 통산 세 번째 유튜브 3억뷰 뮤직비디오를 추가했다.

28일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 정규 1집 타이틀곡 'DRIP' 뮤직비디오는 이날 오전 2시 58분께 유튜브 조회수 3억 회를 돌파했다. 지난해 11월 1일 오후 1시 공개된 지 약 331일 만이다.

이 뮤직비디오는 공개 직후 '24시간 내 가장 많이 본 동영상 1위'로 직행, 19일 연속 글로벌 유튜브 일간 차트에 이름을 올리고 21일만에 1억뷰 고지를 넘어선 바 있다. 음원 또한 미국 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S)와 빌보드 글로벌 200에 각각 16위·30위로 진입하며 자체 최고 순위를 기록하는 등 큰 인기를 얻었다.

이로써 베이비몬스터는 3억 뷰 영상을 세 편 보유하게 됐다. 앞서 K팝 걸그룹 데뷔곡 최단 기록을 경신한 미니 1집 타이틀곡 'SHEESH', 프리 데뷔곡 'BATTER UP' 뮤직비디오가 같은 조회수를 달성했었다.

베이비몬스터는 최근 K팝 걸그룹 가운데 가장 빠른 속도(1년 5개월, 데뷔일 기준)로 공식 채널 구독자 수 1000만 명을 돌파하며 '차세대 유튜브 퀸'으로 자리매김했다. 억대 뷰 콘텐츠는 총 11편, 누적 조회수는 56억뷰 이상이다. 압도적인 상승세를 이어가고 있는 만큼 앞으로의 추이에도 큰 관심이 모아진다.

한편 베이비몬스터는 오는 10월 10일 미니 2집 [WE GO UP]으로 컴백한다. 강렬한 에너지를 담은 힙합 기반의 타이틀곡 'WE GO UP', 강한 임팩트의 'PSYCHO', 힙합 감성을 더한 슬로우곡 'SUPA DUPA LUV', 컨트리 댄스곡 'WILD'까지 총 4개 신곡이 수록된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

