이찬원, ‘아는 형님’ 500회 깜짝 등장…이래서 이찬원, 이찬원합니다

‘예능 대세’ 이찬원이 ‘아는 형님’ 500회 특집을 빛냈다.

가수 이찬원은 27일 오후 9시 방송된 JTBC ‘아는 형님’ 500회 특집에 게스트로 출연해 축제의 흥을 더하며 무대를 뜨겁게 달궜다.

‘아는 형님’ 역대 최고 시청률인 15.5%를 달성한 주인공답게, 이찬원은 이날 히트곡 ‘진또배기’ 무대로 현장을 압도했다. 뮤트 톤의 세련된 수트를 입고 무대에 오른 이찬원은 댄디하면서도 수려한 비주얼로 등장부터 환호성을 자아냈다.

이찬원은 “‘아는 형님’ 500회를 진심으로 축하드린다”라며 “1000회, 2000회, 3000회까지 많은 분들의 사랑을 받기를 바란다”라고 진심 어린 인사로 무대를 열었다. 이어 탄탄한 가창력으로 히트곡 ‘진또배기’를 열창하며 분위기를 달궜다.

이찬원은 특유의 화려한 꺾기와 단단한 발성, 그리고 관객과 호흡하는 노련한 무대 매너로 흥을 한껏 끌어올리며 ‘아는 형님’ 500회 특집의 분위기를 절정으로 이끌었다.

무대가 끝나자, 객석에서는 뜨거운 환호가 쏟아졌고, MC 이특은 이찬원의 다수 출연 회차를 언급하며 남다른 인연을 되새겼다. 이찬원은 “500분의 전학생분들이 함께하고 계시니 노래할 맛이 나고, 더 격하게 축하드리고 싶다”라며 끝까지 훈훈한 의리로 또 한 번 ‘레전드 방송’을 완성했다.

한편, 가요계는 물론 예능계의 블루칩으로 맹활약 중인 이찬원은 오는 10월 20일 2년 만에 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’으로 컴백해 ‘찬또배기’ 신드롬을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

