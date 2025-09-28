'신인감독 김연경', 언더에서 원더로…딕펑스 김태현이 전하는 ‘챔피온’

28일 일요일 첫 방송을 앞둔 MBC '신인감독 김연경'의 첫 번째 OST가 공개된다.

오늘(28일) 저녁 6시, MBC '신인감독 김연경'의 OST PART1 'Champion'이 전 음원 플랫폼을 통해 발매된다. 이번 곡은 개성 있는 밴드 사운드와 탄탄한 무대 경험으로 사랑 받아온 실력파 밴드 딕펑스의 김태현이 참여해 기대감을 높인다.

'Champion'은 신인감독으로 새 도전에 나선 '배구 황제' 김연경과 언더에서 원더로 향할 '필승 원더독스'의 여정을 담은 프로그램 MBC '신인감독 김연경'을 위해 제작된 곡이다. 빠른 템포의 록 사운드와 희망찬 멜로디가 어우러졌으며, 보컬 김태현(딕펑스)의 시원하고 힘 있는 목소리가 곡의 에너지를 배가시킨다.

가사에는 "펼쳐진 코트 위, 날 부르는 함성"으로 시작해 "승리를 향한 또 한 번의 도전, 넘어져도 다시 일어서면 돼"라는 내용이 담겨 있다. 이는 프로 무대에서 방출된 선수, 실업팀에서 프로를 꿈꾸는 선수, 은퇴 후 재기를 노리는 언더독 선수들이 '필승 원더독스'로 모여 원더로 나아가는 이야기와 맞닿아 있으며, 최선을 다하는 우리 모두에게 응원의 메시지를 던진다.

한편, MBC '신인감독 김연경'은 오늘 28일(일) 밤 9시 10분 첫 방송한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

