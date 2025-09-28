안세영, 맞수 야마구치에 완패… 코리아오픈 정상 탈환 실패

배드민턴 안세영. 사진=AP/뉴시스

맞수를 넘어서지 못했다. 2년 만에 코리아오픈 탈환에 나선 안세영(삼성생명)이 아쉽게 무릎을 꿇었다.

배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 28일 수원실내체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본·4위)와의 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 4강전에서 0-2(18-21 13-21)로 패했다.

안세영은 이날 홈 팬들의 열정적인 응원 속에서도 야마구치를 넘어서지 못했다. 1세트부터 쉽지 않았다. 셔틀콕이 번번이 아웃되면서 좀처럼 점수를 쌓아올리지 못했다. 중반부터 힘을 낸 안세영이 야마구치를 따라잡기도 했다. 10-15에서 집중력을 발휘하며 17-17 동점을 만들었다. 하지만 야마구치에게 연달아 3점을 내준 끝에 1세트를 내줬다.

2세트에서는 더욱 밀렸다. 야마구치의 날카로운 공격에 고전했다. 8-11에서 연달아 6점을 내주면서 결국 무릎을 꿇었다.

2022년과 2023년 이 대회에서 우승한 안세영은 2년 만에 정상 탈환을 노렸지만 실패했다. 아울러 야마구치와의 통산 전적에서는 14승15패로 밀리게 됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

