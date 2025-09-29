해외서 통한 ‘마이 유스’…송중기 ‘소년미’·천우희 ‘러블리’ 빛나는 멜로 케미 [SW시선]

배우 송중기와 천우희의 깊이 있는 멜로 연기가 국내외 시청자를 사로잡고 있다. 두 배우의 섬세한 연기 호흡과 설득력 있는 감정선이 한국 로맨스 드라마의 또 다른 저력을 입증했다.

지난 5일 첫 방송한 JTBC ‘마이 유스’는 국내외를 중심으로 꾸준한 시청층을 확보하며 안정적인 인기를 이어가고 있다. 멜로 장르 특성상 높은 시청률을 기록하는 것은 아니지만 시청층 사이에서는 호평이 쏟아지고 있다.

특히 글로벌 흥행이 뜻깊다. 아시아 최대 범지역 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 9월 2주차(9월 8일~9월 14일) 주간차트에 따르면 한국 드라마 중 인도네시아, 홍콩, 태국, 싱가포르에서 모두 1위를 기록했다.

외신의 호평도 이어졌다. 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트는 “흐릿한 향수를 자극하는 로맨틱 드라마”라고 평하며, 잔잔하지만 서서히 분위기를 쌓아가는 작품의 매력을 전했다. 싱가포르 유력 일간지 더 스트레이츠 타임스 또한 “송중기의 로맨스 복귀작이 다시금 가슴을 뛰게 했다”고 소개하며 현지 시청자의 뜨거운 반응을 강조했다. 또한 홍콩과 태국의 대형 쇼핑몰에서는 포토부스와 참여형 이벤트가 진행되며 작품에 대한 현지 열기를 더했다.

‘마이 유스’는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희)의 감성 로맨스를 담은 작품이다.

드라마 특유의 서정적인 분위기와 현실적인 감정선이 공감을 얻으며 ‘인생작’으로 꼽는 반응이 많다. 특히 9년 만에 로맨스 장르로 돌아온 송중기의 소년미가 진가를 발휘한다.

송중기가 연기한 주인공 선우해는 고등학생 시절 만난 첫사랑 성제연을 서른이 훌쩍 넘긴 나이에도 마음에 품을 정도로 일편단심이다. 그녀가 고등학생 때 선물한 팔찌를 아직도 착용하고 있을 정도다. 순애보식 사랑이지만 때로는 능글맞고 여유롭다. 송중기는 특유의 맑은 눈빛과 여유로운 미소로 이를 자연스럽게 표현해냈다. 성숙한 남성미와 동시에 묻어나는 소년의 결을 살려내며 잔잔한 설렘을 안긴다.

송중기의 연기는 단순히 외적인 이미지에 그치지 않고, 캐릭터의 내면적인 순수함을 깊이 있게 풀어내는 데 초점이 맞춰져 있다. 어린 시절부터 겪은 주목과 기대의 압박, 가족의 배신 등 빛과 그늘을 동시에 경험하며 정신적으로 큰 성장통을 겪은 선우해는 성인이 되어서는 새벽 꽃시장을 누비고, 낮에는 화분을 손질하는 플로리스트로 일하며 상처 위에 자신의 삶을 조용히 쌓아 올린다.

누구보다 큰 상처를 가진 인물이지만 티내지 않고 순수한 마음을 간직하며 진심 어린 감정으로 상대방을 대하는 모습은 송중기의 연기 내공으로 빛을 발했다. 큰 감정 폭발보다 눈빛과 표정에서 나오는 여린 진정성이 시청자로 하여금 안쓰러운 선우해에게 더욱 몰입하게 한다.



이번 작품으로 정통 멜로 장르 첫 도전에 나선 천우희는 왜 이제서야 도전했는지 의문이 들 정도로 사랑스러운 연기를 보여주고 있다. 밝고 따뜻한 에너지를 지닌 캐릭터를 천우희의 러블리한 매력으로 풀어낸다. 단순히 외적인 이미지를 넘어서 대사 처리와 표정과 말투 등의 감정 표현 등 작품의 분위기를 한층 더 산뜻하게 만든다.



상대방을 바라보는 다정하고 사랑스러운 눈빛, 그리고 사소한 행동 속에서 묻어나는 친근한 에너지가 캐릭터와 드라마를 더욱 사랑스럽게 만든다. 천우희가 아닌 다른 배우였다면 상상하기 힘든 매력이다.



무엇보다 ‘마이 유스’의 핵심은 송중기와 천우희의 연기 호흡이다. 두 배우는 서로의 감정을 섬세하게 주고받으며 멜로 드라마 특유의 설레는 긴장감을 완성했다. 송중기의 소년미와 천우희의 러블리가 섞인 로맨스 케미만으로도 작품은 충분히 차별화된 강점을 갖는다.

작품 초반 선우해와 성제연의 재회, 서서히 다시 키워나가는 사랑의 감정이 시청자에게 대리 설렘을 안겼다면 지난 회차 방송에서는 본격적으로 서로의 마음을 확인한 두 사람의 엇갈림이 애절함을 키웠다. 선우해의 병세가 심화하면서도 예고편에서는 두 사람의 알콩달콩 로맨스가 등장해 ‘마이 유스’는 앞으로도 설레는 로맨스와 함께 애절한 감정이 절묘하게 어우러져 ‘단짠 매력’을 듬뿍 선사할 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]