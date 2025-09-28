[황현희의 눈] 결혼은 족쇄가 아닌 자산 형성의 촉매제

요즘 젊은 세대는 결혼을 점점 더 ‘경제적 짐’으로 바라본다. 집값은 치솟고, 생활비는 줄어들지 않으며, 결혼식과 혼수는 여전히 사회적 압박으로 작용한다. “혼자 사는 것도 버거운데 둘이 함께하는 게 무슨 의미가 있나”라는 냉소적인 시선이 자연스럽게 따라붙는다. 결혼이 자유를 빼앗고 빚을 떠안기는 사치처럼 느껴지는 것이다. 그래서 결혼은 미뤄지고, 때로는 아예 포기된다. 그러나 이 시선을 조금만 다르게 돌려본다면, 결혼은 단순한 지출이 아니라 경제적 가능성을 여는 출발점이 될 수 있다.

경제적 관점에서 결혼의 가장 큰 의미는 ‘시계’를 앞당긴다는 데 있다. 혼자일 때는 집 마련이나 투자를 막연히 생각할 뿐, 구체적으로 행동에 옮기기는 쉽지 않다. 하지만 결혼을 하면 상황이 달라진다. “우리 집을 마련하자”라는 명확한 목표가 생기고, 그 목표는 저축과 투자, 공부를 강제한다. 이 작은 변화가 시간이 쌓이면서 복리처럼 누적되고, 결국 자산 격차를 만든다. 결혼은 자산 형성의 속도를 늦추는 족쇄가 아니라 오히려 앞당기는 촉매제다.

또한 결혼은 두 경제 주체를 하나로 묶는다. 맞벌이 부부라면 소득이 합쳐지고, 외벌이라 하더라도 한쪽은 경제활동을 이어가고 다른 한쪽은 가정을 안정적으로 운영한다. 이는 단순한 동거가 아니라 협력 구조다. 흔들림 없는 가정은 결국 자산 축적의 기반이 된다. 투자와 자산 형성은 단순한 돈의 문제가 아니라 지속성과 안정성의 문제이기도 하다. 결혼은 이 두 가지를 동시에 확보한다.

결혼은 의사결정 비용도 줄여준다. 투자에서 중요한 것은 ‘속도’다. 기회가 왔을 때 빨리 합의하고 움직일 수 있는 부부는 결국 자산을 키운다. 반대로 대화가 부족한 부부는 기회를 흘려보내고 갈등만 키운다. 애정 어린 대화는 단순히 감정을 나누는 것이 아니라 경제 공동체의 효율을 높이는 핵심 도구다. ‘같이 얘기하는 습관’이 결국은 ‘같이 성장하는 힘’이 되는 것이다.

무엇보다도 가정에는 반드시 비전을 제시하는 사람이 필요하다. 계획 없는 사람은 계획 있는 사람을 따르게 마련이다. 부부 중 누군가가 뚜렷한 목표와 실행 계획을 제시한다면 다른 한 사람은 자연스럽게 존중하며 발맞추게 된다. 그 순간 가정은 단순한 소비 단위를 넘어 자산 증식의 엔진으로 변한다. 목표가 없는 가정은 흩어지지만, 목표가 있는 가정은 모이고 쌓인다.

물론 결혼이 모든 문제의 해답은 아니다. 준비 없는 결혼은 오히려 짐이 될 수 있고, 대화 없는 가정은 성장의 발목을 잡을 수도 있다. 그러나 경제적 관점에서 본다면 결혼은 개인보다 훨씬 빠른 속도로 자산을 형성할 수 있는 제도적 장치다. 우리가 불황 속에서 안전자산을 찾듯, 불확실한 인생 속에서 안정적인 가정을 통해 성장의 기반을 마련할 수 있다.

결혼을 경제적 족쇄로 오해하는 시선은 많다. 하지만 실제로는 그 반대다. 빠른 결혼과 단단한 가정은 불확실한 시장 속에서도 버티고 성장할 수 있는 힘을 제공한다. 자산 증식의 해답은 멀리 있지 않다. 그 출발점과 중심에는 결국 배우자와 가정이 있다. 그것이 바로, 내가 생각하는 경제를 공유하는 가족의 시작이다.

