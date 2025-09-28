오늘(28일) 승무원 출신 연인과 웨딩마치, 78년생 럭키 “한국행 비행기가 인생 바꿨다”

럭키가 자신의 SNS에 공개한 웨딩사진. 본인 인스타그램 캡처

인도 출신 방송인 겸 사업가 럭키(47)가 결혼한다.

럭키는 28일 서울 모처에서 승무원 출신 한국인 연인과 부부의 연을 맺는다. 결혼식은 양가 친척과 지인들을 초대해 비공개로 진행된다. 사회는 방송인 전현무가 맡았다.

럭키의 소속사 드라마하우스스튜디오는 지난달 15일 “럭키가 9월28일 결혼한다. 결혼과 함께 두 사람에게 새 생명이 찾아왔다. 예비 부모가 된 두 사람에게 많은 축하 부탁드린다”고 알렸다.



럭키는 SNS를 통해 “1996년, 앞으로 어떤 여정이 기다리고 있을지 모른 채 올라탄 한국행 비행기는 제 인생을 크게 바꾸어 놓았다. 부부로서 새로운 여정을 함께 하려고 한다”며 “가야의 수로왕과 아유타국 허황옥 공주가 서로의 문화를 품고 새로운 역사를 써 내려갔듯 저희 부부도 인도와 한국의 이야기를 함께 써 내려가며 서로를 존중하고 이해하며 살아가겠다”고 밝혔다.



1978년생인 럭키는 1996년 한국으로 건너와 여행 가이드로 활동했다. 이후 코미디 프로그램 엑스트라를 거쳐 SBS 드라마 야인시대에서 미국 소령 워태커 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 특히 비정상회담, 대한외국인 등 예능 프로그램에 출연해 재치 있는 입담으로 사랑을 받았으며 올해 초 한국 영주권을 획득했다.



권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

