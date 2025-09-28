방통위 폐지, 방송미디어통신위로 새출발…이진숙 “헌법소원 대응”

27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률안(대안)이 재적 298인, 재석 177인 찬성176인 반대 1인으로 통과되고 있다. [사진=뉴시스]

기존 방송통신위원회를 없애고 방송미디어통신위원회를 신설하는 내용의 방송미디어통신위원회 설치법이 여당 주도로 국회를 통과했다. 방통위는 출범 17년 만에 간판을 떼게 됐다.

국회는 지난 27일 본회의에서 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률안을 심사해 총 투표수 177표 가운데 찬성 176표, 반대 1표로 가결했다. 해당 법안의 처리에 반대하며 필리버스터(무제한토론)에 나선 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다.

법안은 현재의 방통위를 폐지하고, 방송 분야를 포괄하는 정책을 통합적으로 수행할 수 있도록 방송미디어통신위원회를 신설하는 내용이다. 방통위, 과기정통부로 이원화된 방송 분야 정책 체계를 통합적으로 수행할 수 있도록 하는 취지다. 방송의 규제·진흥, 통신의 사후규제를 담당하는 대통령 소속의 중앙행정기관으로 설치하도록 했다.

해당 법안 통과로 방통위 체제에서 5명이었던 위원수는 위원장, 부위원장, 상임위원을 포함한 7인의 위원으로 확대된다. 대통령이 위원 7인 중 위원장을 포함한 2인을 지명하고, 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 교섭단체가 상임위원 1인을 포함한 2인을 추천하며 그 외 교섭단체가 상임위원 1인을 포함한 3인을 추천하도록 했다. 위원장은 국회 인사청문회 대상 및 탄핵소추 대상이 된다.

기존 방통위 공무원은 방송미디어통신위로 고용이 승계되지만, 정무직은 제외된다. 이에 따라 내년 8월까지 임기인 이진숙 위원장은 자동 면직된다. 오는 30일 국무회의에 해당 법안이 상정돼 공포되면 이 위원장은 자동으로 자리에서 물러나게 된다.

국민의힘과 이 위원장은 ‘이진숙 축출법’이라며 강하게 반발하고 있다. 최형두 국민의힘 의원은 “이 법안은 단 한사람을 교체하기 위한 법안”이라고 지적했다. 이 위원장은 29일 기자회견을 열고 “방송과 통신 사이에 미디어라는 점 하나를 찍고 방통위를 없애버렸다”고 비판하며 “국무회의에서 의결된다면 헌법소원이나 가처분 등 법적 절차에 들어가겠다”고 밝혔다. 반면 김병기 더불어민주당 원내대표는 “드디어 방송이 국민 품으로 돌아왔다. 방송을 권력의 손아귀에서 국민 품으로 돌아놓는 순간”이라고 평가했다.

이번 법안에는 현재의 방송통신심의위원회를 방송미디어통신심의위원회로 개편하는 내용도 담겼다. 심의위원장을 국회 인사청문을 거쳐 대통령이 임명하도록 하고, 정무직 공무원으로 지정했다. 헌법이나 법률을 위반할 때는 국회가 탄핵소추할 수 있도록 했다.

