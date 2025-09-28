손흥민, 리그 7호골 쾅! 공식전 6경기 연속+MLS 10번째 공격포인트…LAFC 2-0 리드

사진=LAFC SNS 캡처

발끝이 불타오른다. 손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그 사커(MLS)서 7호골을 넣으며, 최근 공식전 6경기 연속 득점을 성공했다.

손흥민은 28일 미국 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 2025 MLS 세인트 루이스와의 경기서 1골을 넣었다. 손흥민과 앞선 데니스 부앙가의 득점으로 LAFC는 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

어김없이 뜨거운 발끝이었다. 손흥민은 전반 추가시간 드리블하며 박스까지 진입했고, 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 손흥민의 리그 7호골이자 10번째 공격포인트(7골 3도움)다.

또한 공식전 6경기 연속 골이다. 손흥민은 앞서 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀 소속으로 미국, 멕시코전에서 득점했다. LAFC 복귀 후에도 뜨거웠다. 산호세 어스퀘이크전, 솔트레이크전, 솔트레이크와의 리턴 매치에서도 골망을 흔들었다. 이어 이날까지 득점포를 가동하면서 6경기 연속골을 완성했다. 리그로만 보면 4경기 연속이다.

