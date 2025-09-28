허회경, ‘백번의 추억’ 신예은 테마곡 ‘Nowhere’ 오늘(28일) 발매

싱어송라이터 허회경이 감미로운 보컬로 극의 몰입도를 높인다.

허회경은 28일 오후 6시 ‘Nowhere (From 백번의 추억)’를 발매한다.

‘Nowhere(나우 히어)’는 극 중 서종희(신예은 분)의 테마곡으로, 담백한 피아노 위로 밴드 사운드와 몽환적인 코러스가 조화롭게 어우러진 곡이다.

점차 고조되어 후반부에 이르러 절절한 클라이맥스로 치닫는 이 곡은 허회경의 깊은 보컬과 맞물려 서종희라는 인물의 고독과 희망을 진실하게 드러낸다.

“내 이름을 불러줘, 이 침묵을 깨워줘”라는 가사처럼 ‘Nowhere’는 끝없는 어둠 속에서 빛을 갈망하는 곡으로 서정적이면서도 드라마틱한 극의 전개를 극대화해 시청자들에게 오랜 시간 남을 울림을 전할 전망이다.

허회경은 듣는 이들의 마음을 잔잔하게 울리는 매력적인 보컬로 곡이 지닌 감정의 깊이를 더욱 풍성하게 완성한다. 드라마의 서정적인 분위기와 맞물린 진정성 있는 허회경표 보이스가 극의 재미와 감동을 끌어올리며 앞으로 전개될 스토리에 대한 기대감을 더한다.

드라마 '백번의 추억'은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 사람과 얽힌 재필(허남준 분)의 애틋한 첫사랑 이야기를 그린 뉴트로 청춘 멜로다.

