“긍정 에너지 전할래요” AxMxP, 당찬 출사표

신인 보이밴드 AxMxP(에이엠피)가 데뷔와 동시에 9월의 빌보드 K팝 루키로 선정되며 차세대 밴드 주자로서 존재감을 드러냈다.

에이엠피는 최근 미국 음악 전문 매체 빌보드를 통해 팀을 소개하며 당찬 목표를 밝혔다. 먼저 팀의 프론트맨 하유준은 “이끌어야 하는 순간들이 찾아올 때마다 잘 해내기 위해 제 자신을 자주 돌아보려고 한다. 감정을 들여다보고자 내가 느낀 것을 노트에 기록한다”고 작업 방식을 전했다.

기타리스트 김신은 에이엠피의 음악을 통해 선한 영향력을 끼치고 싶다고 바랐다. 그는 “한 사람이 음악을 통해 좋은 영향을 받으면 그 사람이 더 나은 사람이 될 수도, 누군가에게 다시 좋은 영향을 미칠 수도 있지 않나. 그렇게 세상이 조금 더 좋아질 수 있다고 생각한다”라고 음악의 영향력을 짚었다.

이어 무대 위에서 가장 행복하다고 밝힌 드러머 크루는 “우리 노래를 듣는 분들에게 긍정적인 에너지를 많이 전하고 싶다. 우리 노래를 통해 응어리진 것, 스트레스를 푸셨으면 좋겠다”라는 소망을, 팀의 막내이자 베이시스트 주환은 “음악을 통해 세상을 아름답게 만드는 데에 도움이 됐으면 좋겠다. 에이엠피의 멤버로서 베이스로 보여줄 수 있는 것, 해낼 수 있는 모든 것들을 맡아서 해내고 싶다”라는 각오를 밝혔다.

지난 10일 데뷔한 에이엠피는 ‘밴드 명가’ FNC가 10년 만에 선보이는 신인 밴드다. 팀명은 ‘Amplify Music Power’의 약어로 음악의 힘을 극대화하고 음악으로 세상을 흔드는 에너지를 보여주겠다는 포부를 담았다.

신인으로는 이례적으로 10곡을 꽉 채운 정규 앨범을 내놓았다. 에이엠피의 데뷔앨범 에이엠피는 무채색 같던 10대 소년들의 일상에 예고 없이 밀려드는 감정의 소용돌이를 테마로 삼았다. 강렬한 힙합 기반의 록 트랙 아이 디드 잇(I Did It), 재기 발랄한 매력의 펑크 록 장르 쇼킹 드라마(Shocking Drama), 서정적인 이모티브 록 발라드곡 너는 나를 시인으로 만들어를 트리플 타이틀곡으로 활동하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

