‘사마귀’ 진범 한동희, 반전의 주인공…존재감 각인

배우 한동희가 '사마귀: 살인자의 외출'을 통해 충격적인 반전을 안겼다.

한동희는 지난 27일 종영한 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 반전 실체를 가진 서아라 역을 맡아 활약했다.

극 중 아라는 늘 밝고 다정한 모습으로 정연의 곁을 지켰지만, 사실은 이신(고현정)의 범죄를 따라 하며 많은 이들을 해친 범인이었다. 어린 시절 학대받았던 사실과 함께 이신이 아버지를 살해하는 장면을 목격한 뒤, 신분과 성별을 바꾼 강연중이었다는 것.

정연을 납치한 뒤 본색을 드러낸 아라는 임신한 정연을 위협하는가 하면, 이신에게 "사마귀를 잊지 않은 건 나뿐이야"라고 맞서며 광기를 폭발시켰다. 특히 이신에게 "이렇게 가지 마요, 엄마!"라고 절규하는 장면은 보는 이들로 하여금 소름을 유발시켰다.

이처럼 한동희는 웃음 뒤 숨겨진 살기와 반전 실체를 가진 아라를 섬세하면서도 강렬하게 표현하며 '사마귀: 살인자의 외출' 후반부의 중심으로 거듭났다. 긴박한 액션부터 섬뜩한 대사까지 거침없이 소화하며 긴장감을 높인 그는 스릴러 장르의 새로운 아이콘으로 발돋움했다는 평이다.

이번 작품으로 시청자들에게 뚜렷한 존재감을 각인시킨 한동희는 소속사 눈컴퍼니를 통해 "감독님, 작가님을 포함하여 함께 해주신 스태프분들, 선배 배우님들 덕분에 촬영내내 너무 행복했다. 아직도 배워야 할 게 많은 저에게 잊지 못할 추억들을 만들어 주셔서 감사하다. 앞으로 또 다른 모습으로 찾아뵙겠다"며 종영 소감을 전했다.

한편, 한동희는 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다' 조예린 중위 역으로 캐스팅 소식을 전하며 활발한 활동을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

