결국 ‘1200만 고지’ 돌파… 미쳐 날뛰는 KBO리그 인기, 천장 뚫었다

국내 최고 인기 스포츠, 프로야구가 1200만 관중이라는 의미 있는 숫자를 뚫어냈다.

한국야구위원회(KBO)는 28일 “2025 신한 SOL뱅크 KBO리그가 1200만 관중을 달성했다”고 전했다.

28일 전국 3개 구장에서 열린 경기에 총 5만5695명이 입장하면서 1200만 고지를 넘어섰다. 총 703경기, 누적관중은 1201만9267명이다.

경기당 평균 관중은 1만7097명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 15% 증가했다. KBO 리그 전체 좌석 점유율은 82.9%를 기록 중이다.

도저히 식을 줄 모르는 열기, 시즌 막바지까지도 이어진다. 올 시즌 KBO리그는 100만명 단위 관중 달성을 모두 역대 최소 경기로 달성한 바 있다.

또한 지난 8월 23일 2시즌 연속 1000만 관중 달성, 9월 5일 역대 한 시즌 최다 관중 신기록 달성, 9월 9일 역대 최초 1100만 관중 달성 등 새로운 이정표를 연신 세웠고, 그 끝에서 1200만 관중 돌파까지 닿으면서 새 역사를 써냈다.

삼성은 KBO리그 최초로 단일 시즌 160만명 관중을 돌파한 구단이 됐다. 삼성은 27일까지 치른 홈 70경기에서 총 관중 161만 6241명을 기록하고 있고, 홈에서 한 경기를 더 남겨두고 있어 이 기록을 더 늘릴 전망이다.

뒤를 이어 2025시즌 홈 경기를 마무리한 롯데가 150만7704명으로 구단 최초로 150만 관중을 넘겼다. LG도 남은 홈 2경기에서 150만명을 넘길 것으로 전망된다. 이어서 두산이 140만명을 넘었고, SSG 120만명, 한화 110만명, KIA가 100만 관중을 넘기며 7개 구단이 100만 관중 이상을 달성했다.

또한 삼성, LG, 두산, KT, SSG, 롯데, 한화, 키움 8개 구단이 한 시즌 최다 관중 동원 구단 자체 기록을 경신했다. 홈에서 두 경기를 남기고 있는 NC도 2만7214명이 더 입장할 경우 구단 한 시즌 최다 동원 기록을 경신한다.

매진 경기 수는 2024시즌 달성된 단일 시즌 최다 매진 경기 수 221경기를 넘어, 27일까지 치른 703경기 중 약 45.7%에 해당하는 321경기에서 매진을 기록했다. 구단 별로는 한화가 홈 71경기 중 60차례로 가장 많은 매진을 기록했다. 이어서 삼성이 홈 경기 70경기 중 53차례, 롯데가 73경기에서 44차례, LG가 69경기에서 41차례 등 4개 구단이 40차례 이상 매진을 기록하고 있다.

