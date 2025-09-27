방송미디어통신위 설치법, 국회 통과…이진숙, 임기 종료

이주희 더불어민주당 의원이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률안(대안)에 대한 찬성 무제한토론을 하고 있다. 뉴시스

방송통신위원회를 방송미디어통신위원회로 개편하는 방송미디어통신위원회 설치법이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 본회의에서 ‘방송미디어통신위원회 설치 및 운영에 관한 법안’을 재석 177명 중 찬성 176명, 반대 1명으로 가결했다. 해당 법안의 처리에 반대하며 필리버스터(무제한토론)에 나선 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다.

해당 법안 통과로 방통위 체제에서 5명이었던 위원수는 상임위원 3명, 비상임위원 4명 등 총 7명으로 확대된다. 기존 방통위 공무원은 방송미디어통신위로 고용이 승계되지만 정무직은 제외된다.

본회의 통과에 따라 내년 8월까지 임기인 이진숙 방송통신위원장은 자동 면직된다. 또 방송미디어통신위원장은 국회 인사청문회 대상 및 탄핵소추 대상이 된다.



국민의힘은 전날 방송미디어통신위 설치법이 상정된 후 오후 7시쯤 필리버스터를 시작했고 민주당은 7시쯤 종결 동의안을 제출했다. 이후 24시간이 지난 이날 오후 7시11분쯤 필리버스터 종료를 위한 표결이 실시돼 필리버스터가 종료됐다.

법안은 방통위 폐지 후 새롭게 만들어질 방송미디어통신위원회의 역할과 운영 방법 등에 대한 규정을 담았다. 신설 위원회는 대통령 소속 중앙행정기관으로 현재 방통위 역할뿐 아니라 과학기술정보통신부가 담당하는 유료방송·뉴미디어 등 관련 정책까지 맡는다. 방통위, 과기정통부로 이원화된 방송 분야 정책 체계를 통합적으로 수행할 수 있도록 하는 취지다.

위원회는 위원장, 부위원장, 상임위원 1명, 비상임위원 4명 등 총 7명으로 구성된다. 대통령이 위원 위원장 포함 2명을 지명하고, 여당과 야당이 각각 2명, 3명의 위원을 추천하도록 해 위원회 내 여야 구도는 4대3이 된다. 방통위는 상임위원 5인 체제로 여야 3대2 구도로 이뤄져 있다. 특히 법안에는 방송통신심의위원회를 방송미디어통신심의위원회로 개편하고 심의위원장에 대한 탄핵소추를 가능하도록 하는 내용도 담겼다.

이진숙 방송통신위원장은 “이제 방송미디어통신위원장은 국회 인사청문회 대상 및 탄핵소추 대상이 되는데 굉장히 위험하다”며 “사후 검열요소도 많아 참여연대 같은 시민단체에서도 우려를 표했다”고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

