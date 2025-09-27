젠지가 7연속 LCK 결승 진출이라는 기록을 세웠다.
27일 오후 2시 인천광역시 중구에 위치한 인스파이어 아레나에서는 2025 우리은행 LCK 파이널을 위한 결승 진출전이 열렸다. 이날 경기는 젠지가 3:0으로 압승했다.
경기 후 김정수 감독은 "7연속이라는 타이틀을 언급해주셔서 기분이 좋고, 계속해서 기록을 이어나가고 싶다"며 "특히 오늘 3:0까지 예상을 못했는데 이겨서 기분이 좋다"고 소감을 전했다.
선수 중 대표로 참석한 '기인' 김기인은 "7연속이라는 기록이 젠지의 위상을 보여주는 것 같다"며 "팀과 함께 기록을 써내려가는 것 자체가 기분이 좋다"고 말했다.
플레이오프 2라운드에서 kt 롤스터에 졌다가 오늘 위상을 다시 찾은 것에 대해선 "저번 경기에서 벤픽적으로 불편한 부분이 있었는데 수정하면서 팀이랑 대화를 많이 나눴고, 오늘 도움이 된 것 같다"며 "저번 경기에서 졌기 때문에 오늘 치열하지 않을까 생각했는데 깔끔하게 이겨서 좋고, 내일 컨디션 관리에도 영향을 줄 것 같다"고 뿌듯해했다.
젠지는 내일 한화생명e스포츠와 결승전을 치른다. 어떤 각오로 경기에 임할지에 대해서 김정수 감독은 "작년 결승은 뼈아픈 결과를 보여줬는데, 이번에는 준비를 잘 해야될 것 같다"며 "작년에는 피넛 선수가 잘하는 챔이 명확해서 견제했던 것 같은데 올해는 어디 한 라인이 특별히 뛰어난 게 아니고 전체적으로 잘한다고 생각해서 준비를 철저히 하려고 한다"고 말했다.
기인은 "작년 경기에서는 아쉽게 졌었는데 교전에서 한끗차이로 실수해서 진 것 같다. 올해는 그런 것 없이 깔끔하게 승리하고 싶다"고 각오를 다졌다.
