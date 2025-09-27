故 최진실 딸 최준희, 불꽃축제 교통체증에 답답…“집에 좀 갑시다”

사진= 최준희 SNS

배우 故 최진실의 딸이자 모델로 활동 중인 최준희가 근황을 전했다.

최준희는 27일 자신의 소셜미디어에 “오늘 불꽃 축제 한다고 구경하느라 강변북로에서 차 세우고 있으면 진짜 다 딱지 끊겨야 한다. 집에 좀 갑시다”라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 최준희는 차량 뒷좌석에 앉아 모자를 푹 눌러쓴 채 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리와 내추럴한 화장, 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.

사진= 최준희 SNS

이날 최준희가 남긴 글은 서울 여의도 한강공원 일대에서 진행된 서울세계불꽃축제와 맞물리며 관심을 모았다. 축제는 오후 7시 20분부터 약 한 시간 동안 이어졌으며, 수많은 인파가 몰리면서 강변북로·올림픽대로 등 주요 도로 곳곳에서 심각한 교통 체증이 빚어졌다.

한편 최준희는 지난해 8월 패션모델로 데뷔했다. 올해 2월에는 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 F/W 서울패션위크 데일리 미러(DAILY MIRROR) 컬렉션 무대에 올라 런웨이를 장식했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]