[SW현장] LCK 결승전 가는 젠지, kt 롤스터에 3:0 완승

LCK 결승은 젠지가 올라가게 됐다. kt 롤스터가 한타에 중점을 둔 벤픽과 챔 선택으로 경기를 준비했으나 젠지의 촘촘한 운영력을 뚤기는 어려웠다. 킬을 노리고 들어가는 모습을 보이긴 했으나 일방적인 딜이 아닌 한번 딜을 넣으면 두번 당하는 그림이 그려지며 아쉬움을 남겼다.

27일 오후 2시 인천광역시 중구에 위치한 인스파이어 아레나에서는 2025 우리은행 LCK 파이널을 위한 결승 진출전이 열렸다.

1세트에서 블루 진영 kt 롤스터 정글 '커즈' 문우찬은 뽀삐, 미드 '비디디' 곽보성은 애니, 탑 '퍼펙트' 이승민은 암베사, 원딜 '덕담' 서대길은 유나라, 서폿 '피터' 정윤수는 노틸러스를 선택했다.

젠지의 정글 '캐년' 김건부는 자르반, 미드 '쵸비' 정지훈은 오리아니, 탑 '기인' 김기인은 럼블, 원딜 '룰러' 박재혁은 코르키, 서폿 '듀로' 주민규 렐로 맞섰다.

선취점은 kt 롤스터가 잡았다. 커즈 문우찬, 비디디 곽보성이 쵸비 오리아나를 미드에서 잡았다. 이후 두 팀은 라인을 자유자재 바꾸면서 막상막하의 경기를 펼쳤다. 한타에서도 교환 구도로 싸움이 벌어졌다.

경기 20분쯤 kt 롤스터가 다른 그림을 만들고자 했다. 기인 럼블을 잡고 캐년 자르반을 이어 헤치우며 기세를 보였다. 드래곤까지 먹으며 이득을 얻었다.

하지만 kt 롤스터가 상대의 탑과 정글러를 견제할동안 젠지가 라인을 밀며 몸집을 키웠다. 이후 26분 후 벌어진 한타에서 대승, 바론까지 사냥했다. 기세를 이어간 젠지는 결국 1세트를 잡았다.

젠지가 kt 롤스터를 상대로 3:0으로 승리해 LCK 결승전에 진출한다. 신정원 기자

2세트에서는 블루 진영에서 kt 롤스터 커즈 문우찬이 트런들, 피터 정윤수가 니코, 비디디 곽보성이 아칼리, 퍼펙트 이승민이 사이온, 덕담 서대길이 제리를 선택했다.

젠지는 기인 김기인이 아트록스, 캐년 김건부가 신짜오, 쵸비 정지훈이 탈리야, 룰러 박재혁이 시비르, 듀로 주민규가 라칸을 픽했다.

선취점은 쵸비 정지훈이 비디디 아칼리를 잡으며 1킬을 가져갔다. 이후 대치를 해오던 중 15분쯤 전령을 두고 벌어진 한타 싸움에서도 캐년 신짜오가 전령을 먹고, 젠지가 킬을 따내며 격차를 벌렸다. 비디디 아칼리가 스킬 풀 빠진 상태에서 기인 아트록스에 막혀 상대에 데미지를 넣기가 어려웠다.

kt 롤스터의 반격도 있었다. 19분 이후 미드에서 쵸비 탈리야를 잡으며 라인을 밀기 시작했다. 하지만 이후의 한타에서 젠지에 밀리며 7000골드 이상 차이가 났다.

바론 싸움에서도 kt 롤스터가 강타 스킬로 취득을 노렸으나, 캐년 신짜오가 바론을 처치, 젠지가 바론 버프를 먹으면서 경기력을 쥐었다. 기인 아트록스는 거의 데미지를 입지 않을 정도로 몸집이 커졌고, 이후 젠지는 블루 진영을 강하게 밀어 넥서스를 파괴했다.

3세트도 kt 롤스터가 블루 진영, 젠지가 레드 진영에서 시작했다. kt 롤스터는 퍼펙트 이승민이 레넥톤, 커즈 문우찬 바이, 비디디 곽보성 아리, 덕담 서대길 직스, 피터 정윤수 레오나로 나섰다.

젠지는 기인 김기인이 오른, 캐년 김건부가 마오카이, 쵸비 정지훈이 요네, 룰러 박재혁이 진, 듀로 주민규가 알리스타를 선택했다.

선취점은 kt 롤스터의 커즈 바이가 캐년 마오카이를 잡았으나, 쵸비와 듀로, 룰러의 지원으로 젠지가 2대 1로 바로 반전시켰다. 이후 13분쯤 드래곤 싸움에서 커즈 바이가 드래곤을 먹었지만, 킬 싸움에서는 kt 롤스터가 손해를 봤다. 젠지와 킬 격차가 8대 3까지 벌어졌다.

kt 롤스터는 그럼에도 바텀 포탑을 밀며 차근히 경기를 진행했으나, 계속된 한타의 경기에서 좋은 이득을 얻지 못했다. 킬을 하더라도 바로 아군에서 킬을 내주며 딜 교환에 그쳤다. 기인 오른의 몸빵으로 젠지 팀원들은 딜을 손쉽게 넣어 kt 롤스터를 압박했다.

몸집이 커진 젠지는 결국 kt 롤스터의 넥서스를 파괴하고 결승 진출을 손에 쥐었다. 젠지는 내일(28일) 한화생명e스포츠와 결승을 펼치게 된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

