‘범죄도시3’ 송이우, 결혼 2년 만에 이혼 고백…“사회생활보다 힘들더라”

배우 송이우가 결혼과 이혼에 얽힌 솔직한 속내를 공개했다.

26일 유튜브 채널 ‘솔비이즈백’에는 “솔비 비밀 싹 다 폭로하는 전지현 닮은 친구”라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에서 솔비는 배우 송이우의 집을 방문해 두 사람의 인연을 소개하며 결혼 당시를 회상했다.

솔비는 “어느 날 갑자기 결혼을 하더라. 1~2주 전에 급하게 초대장을 받았다”라고 말했고, 이에 송이우는 “결혼 준비를 한 달 만에 했다”라고 웃으며 답했다. 이어 그는 “하지만 위기가 금방 찾아왔다. 2년 만에 이혼을 했다”라며 솔직한 심정을 털어놨다.

송이우는 결혼 생활에 대해 “누구와 함께 사는 게 이렇게 어렵구나 느꼈다. 사회생활보다 더 힘들 수 있다”라고 밝혔다. 이어 갈등의 시기에 대해 “왜 이렇게 안 해주지? 옛날과 반응이 다르네, 하면서 점점 원래의 자기 모습으로 돌아가더라. 처음엔 ‘다 맞춰줄 수 있어’ 하지만 어느 순간 ‘내가 꼭 그래야 하나?’라는 생각이 든다”라고 설명했다.

그는 또 “결혼은 끝없는 배려의 싸움이다. 남편이 말을 하면 하기 싫을 때도 많다. 그래도 온화한 마음으로 해야 한다”라며 “보통 4~5년 차가 고비라고 하는데, 그걸 넘기면 10년, 20년, 30년까지 가는 커플들도 있다”라고 덧붙였다.

‘다시 시간을 돌아가도 결혼을 하겠느냐’라는 질문에는 “그렇다”라고 답했지만, “같은 사람과?”라는 제작진의 농담에는 “심한 말 한다”라며 웃음을 자아냈다.

또한 결혼할 때 가장 중요한 조건으로 ‘공감 능력’을 꼽으며 “공감이 부족하면 대화가 단절된다”라고 강조했다.

한편 송이우는 서울예대 방송연예과 출신으로, 2003년 영화 ‘은장도’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘황진이’, ‘괜찮아 아빠 딸’, ‘야경꾼 일지’, 영화 ‘7번방의 선물’ 등에 출연했으며, 최근에는 ‘범죄도시3’에서 정사장 역을 맡아 활약했다. 그는 2018년 사업가와 결혼했으나 이후 이혼 소식을 전한 바 있다.

