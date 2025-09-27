거침없는 안세영, 2년 만의 안방 우승 성큼… 초추웡에 기권승 거두며 코리아오픈 결승으로

안세영이 코리아오픈에 출전해 득점을 올리고 주먹을 불끈 쥐고 있다. 사진=요넥스 코리아 공식 SNS

홈 팬들의 열렬한 응원을 등에 업고, 시즌 8번째 트로피로 향해 간다.

배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 27일 경기도 수원체육관에서 열린 폰파위 초추웡(태국·6위)과의 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 4강전에서 상대 부상으로인한 기권승을 거뒀다.

3000석 넘는 자리를 가득 채운 홈팬들 앞에서 코트에 선 안세영은 1게임부터 상대를 몰아붙였다. 상대전적 11전 전승을 달리고 있는 초추웡을 상대로 전매특허인 철벽수비를 앞세웠다. 쉽게 물러서지 않은 초추웡이 대등하게 맞서며 팽팽한 시소싸움이 전개됐지만, 안세영이 20-19 접전에서 센스 있는 네트플레이로 기어코 1게임을 선취했다.

이어진 2게임, 안세영의 기세는 여전했다. 이번에는 시작과 동시에 8연속 점수를 쓸어담아 초추웡을 완벽하게 눌렀다. 그때 변수가 발생했다. 안세영의 공격을 받던 초추웡이 종아리를 붙잡고 쓰러진 것. 결국 초추웡을 통증을 이겨내지 못한 채 경기를 포기했다. 안세영은 초추웡을 일으켜 세워주며 상대에 대한 존중도 끝까지 잊지 않았다.

오는 28일에 같은 장소에서 열릴 결승전에서 안세영은 2년 만의 안방 우승에 도전한다. 2022∼2023년에 걸쳐 2년 연속 코리아우픈 정상을 차지했던 안세영은 지난해 무릎 및 발목 부상 등으로 대회에 나서지 못했다. 이를 훌훌 털어내고 다시 최강의 자리로 복귀한 그는 ‘여제’를 향한 홈팬들의 뜨거운 성원 속에서 왕좌 복귀를 노린다. 대회 전부터 왕즈위(2위)·한웨(3위)·천위페이(5위) 등 중국 경쟁자들이 대거 불참하며 우승 기대감이 컸던 만큼, 마지막 팡파르를 울릴 일만 남았다.

성공만 하면, 시즌 8번째 트로피를 품에 안는다는 점도 뜻깊다. 안세영은 올해 말레이시아오픈과 인도오픈, 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 중국 마스터스 등 7번의 국제 대회에서 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 슈퍼 1000 시리즈 3개 대회(말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈)와 슈퍼 750 시리즈 3개 대회(인도오픈, 일본오픈, 중국오픈) 등 대회 수준을 가리지 않고 승전보를 전했던 그는 이번 대회에서도 방심 없는 마침표를 찍고자 한다.

야마구치 아카네(일본·4위)와 푸트리 쿠스마 와르다니(인도네시아·8위)가 반대편 준결승에서 맞붙는 가운데, 안세영의 결승 상대로는 야마구치가 유력하게 점쳐진다. 커리어 내내 안세영의 숙적으로 꼽히는 일본의 강자다. 안세영이 4강에서 탈락 고배를 마셨던 세계선수권에서 우승을 차지하며 부활을 알리기도 했다.

둘의 통산 상대전적에서도 14승14패로 팽팽하다. 다만 최근 흐름은 안세영의 우위다. 올해 3번 마주쳐 전승을 기록한 상황이다. 이 흐름을 살려 코리아오픈을 들어올려야 하는 안세영이다.

한편, 이날 열린 대회 여자복식에서 한국 내전이 벌어진 준결승에서는 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행) 조가 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조를 2-1(21-19 19-21 21-14) 접전 끝에 이기고 결승에 진출했다. 둘은 인도네시아 마스터스(슈퍼 500), 오를레앙 마스터스, 싱가포르오픈(슈퍼 750)에 이어 올해 4번째 우승에 도전한다.

