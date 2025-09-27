‘타투 합법화되자마자’ 한예슬, 10살 연하 남편♥과 커플 타투

사진= 한예슬 SNS

배우 한예슬이 타투 시술 합법화 소식과 함께 남편과 특별한 커플 타투를 공개했다.

한예슬은 27일 개인 SNS 스토리를 통해 “타투 시술이 합법화됐다”는 글과 함께 미소 짓는 사진을 올리며 근황을 전했다.

그는 직접 시술대에 누워 한쪽 팔에 ‘2025’라는 숫자 모양 케이크 타투를 새기는 장면을 공개했다. 시술 중에도 평온한 표정을 지어 눈길을 끌었다.

특히 한예슬은 연극배우 출신이자 10세 연하 남편 류성재와 나란히 커플 타투를 새겨 화제를 모았다. 두 사람은 이번 타투를 통해 변치 않는 사랑을 약속했다고 전해졌다.

사진= 한예슬 SNS

이번 공개는 최근 국회를 통과한 ‘문신사법’ 제정안과 맞물려 더 큰 관심을 모으고 있다. 해당 법안은 비의료인이라도 국가시험에 합격해 면허를 취득하면 합법적으로 타투 시술을 할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 한예슬은 지난해 류성재와 결혼해 화제를 모은 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]