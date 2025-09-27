높았던 ‘도로공사의 벽’… 김종민호, GS칼텍스 누르고 14년 만의 KOVO컵 우승 도전

한국도로공사 선수단이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

17대3, 압도적인 블로킹의 힘으로 시즌 전초전 우승을 겨냥한다.

여자프로배구 한국도로공사는 27일 전남 여수 진남체육관에서 열린 GS칼텍스와의 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 준결승 맞대결에서 세트스코어 3-1(19-25 25-16 26-24 25-17) 역전승을 일구며 대망의 결승 무대에 닿았다.

구단 역사상 마지막 KOVO컵 우승은 2011년이다. 14년의 시간을 건너 김종민 감독이 이끄는 한국도로공사가 다시 한 번 트로피를 향한 도전에 나선다. 2022년 KOVO컵에서 결승에 진출했다가 GS칼텍스에 셧아웃 패배하며 준우승에 머물렀던 아쉬움을 설욕할 기회이기도 하다.

완벽한 제공권 제압으로 일군 승리다. 이날 도로공사는 팀 블로킹에서 17-3이라는 압도적인 스코어를 써냈다. 중앙에 포진한 배유나와 김세빈이 블로킹 5개씩을 올리면서 든든한 미들블로커의 힘을 자랑했다. 뒤이어 황연주·강소휘·이윤정이 2개, 이윤정이 1개의 블로킹으로 힘을 보탰다.

주전 아웃사이드 히터 강소휘는 16점을 올리며 팀 내 최다 득점을 올렸다. 28.57%의 공격성공률에는 아쉬움이 남았지만, 32.24%의 점유율에서 확인할 수 있는 무거웠던 에이스의 짐을 잘 이겨냈다. 여기에 김세인이 14득점(공격성공률 36.11%), 황연주가 13득점(공격성공률 39.13%)으로 뒤를 이었다.

GS칼텍스는 권민지(15득점·공격성공률 34.88%)와 유서연(12득점·공격성공률 30.3%) 쌍두마차가 분전했지만, 팀 패배를 막지 못했다.

한국도로공사 김종민 감독이 인터뷰 도중 밝게 미소 짓고 있다. 사진=KOVO 제공

도로공사는 1세트를 잃고 시작했다. 세트 중반 승부처에서 GS칼텍스가 오세연의 속공, 유서연의 서브 에이스 등을 앞세워 20점에 선착해 최종 승리에 닿으며 기선을 제압했다.

무너지지 않았다. 2세트 14-13에서 강소휘-황연주-배유나로 이어지는 베테랑 라인의 노련한 플레이 속에 4연득점에 성공하며 승부의 추를 원점으로 돌렸다.

듀스 접전이 펼쳐진 3세트를 가져온 게 결정적이었다. 팽팽한 시소싸움 속에 이어진 24-24 스코어에서 상대 유서연의 공격 범실과 황연주의 결정적인 블로킹으로 승부 분수령을 넘었다.

한국도로공사 선수단이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

4세트에 마침표가 찍혔다. 권민지·최가은 등을 빼고 이주아·최유림 등 젊은 자원을 기용한 GS칼텍스를 상대로 초반부터 빠르게 치고 나갔다. 도로공사 블로커들이 잇따라 GS칼텍스 공격을 차단하면서 11-3으로 조기에 승기를 쥐었고 이를 끝까지 유지한 끝에 결승으로 가는 문을 열었다.

14년 만의 우승에 도전하는 도로공사는 다음날(28일) 같은 장소에서 대망의 결승에 임한다. 맞상대는 이어 펼쳐지는 IBK기업은행과 현대건설 준결승전의 승자다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

