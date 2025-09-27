창립 제76주년 맞은 한국마사회, 새 도약 위한 혁신의지 다져

한국마사회가 창립 제76주년(9월29일)을 맞아 지난 25일 과천 본장에서 기념행사를 열고 새로운 도약을 위한 혁신의지를 다졌다.

기념행사에는 임직원과 마주·조교사·기수협회 회장 등 유관단체 관계자를 비롯해 농림축산식품부 신우식 축산정책과장 등 주요 내빈이 함께한 가운데, 지난 76년의 발자취를 되돌아보고 미래 발전 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.

정기환 한국마사회장은 기념사를 통해 “지난 1년은 한국마사회에 있어 매우 의미 있는 도약의 시간이었다. 오랜 숙원이었던 온라인 발매가 안착되었고 내년에는 영천경마공원 개장을 앞두고 있다. 오늘의 성취를 있게 한 임직원 여러분과 경마유관단체, 경마팬분들께 깊이 감사드린다”고 전했다. 이어 “앞으로도 한국마사회는 과거의 성취에 안주하지 않고 새로운 도약을 위해 더욱더 노력해나갈 것”이라고 강조했다.

한국마사회는 1922년 ‘조선경마구락부’를 시작으로 1942년에는 ‘조선마사회’로 변경됐고, 광복 이후인 1949년 9월 29일 ‘한국마사회’로 개칭되면서 현재에 이르고 있다.

1949년 출범 이후 한국마사회는 경마 수익금을 통한 사회공헌 사업, 승마 보급 확대, 농가 소득 증대에 기여해 왔으며, 최근에는 디지털 전환과 AI 기반 데이터 활용을 통해 고객 친화적 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다. 또한 탄소중립 경영, 동물복지 향상, 투명하고 청렴한 조직 문화 정착을 위한 다양한 활동을 추진하는 등 ESG 경영을 강화하며 사회적 책임을 다하는 기업으로 나아가고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

