한국마사회 노사 공동 ‘안전보건경영방침’ 선포… 국정과제 이행과 안전 최우선 경영 실천의지 다짐

한국마사회는 지난 26일 서울경마공원에서 열린 2025년도 제3분기 산업안전보건위원회에서 노·사가 공동으로 안전보건경영방침을 선포했다.

이번 선포는 새정부의 안전 분야 국정과제 확정에 발맞춰 모든 경영활동에서 안전을 최우선 가치로 삼겠다는 한국마사회의 강력한 의지를 보여준다.

정기환 회장을 비롯해 사용자 위원, 각 노동조합 위원장 및 근로자 위원 등이 참석한 가운데 개정된 안전보건경영방침에 공동 서명한 후 이를 대내외에 공식 선포했다. 이를 통해 노사는 “안전은 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 절대적 가치”라는 원칙을 다시 한 번 확인했다. 새롭게 선포된 안전보건경영방침은 ▲정부의 안전 최우선 국정과제 이행 ▲AI 기술을 활용한 위험성 평가 및 의사소통 강화 ▲현장 중심의 근로환경 개선 등을 담고 있다.

선포식 후에는 집중호우와 태풍 등으로 인한 토사 유출 및 붕괴 위험을 예방하기 위한 비탈면 안전 점검이 진행됐다. 점검에는 정 회장과 근로자가 함께 참여해 현장을 직접 둘러보며 안전 상태를 확인했다. 서류상의 논의에 그치지 않고 실질적인 현장 확인과 조치를 병행함으로써 정부가 강조하는 ‘사전 예방 중심 안전관리’를 실천하는 계기가 됐다.

장유진 한국마사회 안전관리단장은 “이번 노사 공동 선포는 전 임직원이 안전을 최우선 가치로 삼아 실천하겠다는 확고한 약속”이라며, “앞으로도 노사 협력을 바탕으로 안전문화를 정착시키고, 건강한 일터를 만들어가겠다”고 강조했다.

한국마사회는 앞으로도 정부의 안전 정책과 보조를 맞춰 선제적 안전관리 체계를 구축하고, 노사가 함께하는 안전경영을 지속 발전시켜 나갈 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]