‘韓 최초 IPC 위원장 도전’ 배동현 BDH 이사장, 정기총회 투표에서 ‘3선’ 파슨스에 밀려 낙선

한국인 최초 국제패럴림픽위원회(IPC) 위원장에 도전했던 배동현 BDH 재단 이사장이 아쉬운 낙선으로 고개를 떨궜다.

배동현 이사장은 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 실시한 2025 서울 IPC 정기총회 위원장 선거에서 유효 투표수 177표 중 68표를 획득, 109표를 얻은 파슨스(브라질) 현 위원장에 밀려 낙선했다.

IPC 위원장은 IPC의 대표로 총회, 집행위원회의 회의를 주재하며 주도적으로 주요사항을 논의한다. 또 국제올림픽위원회(IOC) 당연직 위원이 돼 올림픽과 패럴림픽 개최지를 선정하는 등 중요한 역할을 담당한다. 배 후보는 한국인 최초로 이 영광스러운 자리에 오르기 위해 출마했지만, 기존에 자리를 지키던 파슨스 위원장의 벽을 넘지 못했다.

배 후보의 낙선과 함께 한국의 IOC 위원은 1명에서 제자리 걸음을 유지했다. 이기흥 전 대한체육회장이 지난 1월 3선에 실패해 IOC 위원 자격을 상실했고, 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장만이 유일한 한국인 현직 IOC 위원으로 남아있다.



2012년 장애인스포츠와 연을 맺은 배동현 후보는 국내외 장애인스포츠 발전에 공헌했다. 2012년 대한장애인노르딕스키연맹의 모태인 대한장애인바이애슬론연맹을 창립한 배동현 후보는 2014년 장애인 노르딕스키 실업팀도 창단했다. 또 2018 평창 동계패럴림픽과 2024 파리 패럴림픽에서 대한민국 선수단장을 맡았다.

2023년에는 BDH 재단을 설립해 아시아, 아프리카, 오세아니아 등 5개 대륙에 훈련 장비와 교육 프로그램 등을 지원하고, 패럴림픽 인식 제고를 위해 다양한 홍보 활동을 펼쳤다. 그간의 공로를 인정받아 배동현 후보는 지난달 2025 아시아패럴림픽위원회(APC) 아시안 어워즈에서 아시아 훈장을 받았다.

배동현 후보는 이번 선거에서 ▲지속 가능한 발전기금 설립 및 공정하고 투명한 재정 집행 ▲회원 중심의 친화적인 조직 운영 및 맞춤형 지원 체계 구축 ▲공정하고 체계적인 등급분류 시스템 혁신 ▲은퇴 이후 선수들의 지속 가능한 삶을 위한 통합적 지원 체계 마련 ▲장애인 스포츠용 기구 지원 시스템 구축 ▲전략적 글로벌 파트너십 확대 및 국제 스포츠 연대 구축 ▲국제 표준 회계 시스템 도입과 투명한 경영공시를 통한 책임 있는 거버넌스 구현을 주요 공약으로 내세웠다.

한편, 이번 선거에서 3선에 성공한 파슨스 위원장은 앞으로 4년간 더 IPC를 이끈다. 1989년 9월 설립된 IPC는 장애인올림픽인 패럴림픽을 주관한다. 로버트 스테드워드(캐나다)가 제1대 IPC 위원장을 역임했고, 필립 크레이븐(영국)이 2001년 뒤를 이었다. 파슨스 위원장은 2017년 9월 선거에서 당선돼 현재까지 IPC의 수장을 맡고 있다. 이번 선거에는 211개의 IPC 회원기구(185개 국가패럴림픽위원회·18개 국제경기연맹·3개 유형별 국제기구·5개 IPC 스포츠) 중 177개 회원기구가 참여했다.

