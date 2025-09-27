[포토뉴스] 비디디 곽보성, 젠지 잡으러 가자∼

kt 롤스터의 비디디 곽보성이 장비 체크를 하고 있다. 신정원 기자

kt 롤스터의 미드 라이너 비디디 곽보성 선수가 경기 전 테크 체크를 하고 있다. 27일 인천광역시 중구에 위치한 인스파이어 아레나에서는 2025 우리은행 LCK 파이널을 위한 결승 진출전이 열린다. kt 롤스터는 젠지와 승부를 겨룬다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

