김우빈, 트레이너 없이 10년째 혼자 운동…‘코치님 업무 방해될까봐’

배우 김우빈이 트레이너 없이 동네 헬스장을 다니는 이유를 직접 밝혔다.

27일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 공개된 ‘핑계고’ 영상에는 배우 수지와 김우빈이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

김우빈은 “혼자 운동한 지 벌써 10년이 됐다”며 동네 헬스장을 선택한 배경을 설명했다. 이어 그는 “어릴 때 도움을 받았던 코치님이 계셨는데, 제 트레이너로 소개되면서 유명해지셨다. 그런데 다른 분에게 트레이닝을 받으면 그분 업무에 방해가 될 것 같았다”며 스스로 운동을 이어온 이유를 밝혔다.

이어 “제 마음의 기간이 10년이었다. 관장님과 약속한 건 아니었지만 10년은 편하게 방송하실 수 있게 해야겠다고 생각했는데 올해가 10년째가 됐다. 이제 드디어 트레이닝을 받아볼까 싶다. 제가 돈 없던 시절에 도움을 주신 분이어서 감사했다”라고 이야기했다.

김우빈은 또 “지방 촬영을 가면 헬스장 일일권을 끊어 운동하는 걸 좋아한다”라고 밝히기도 했다.

한편 김우빈은 10월 3일, 수지와 함께 호흡한 넷플릭스 드라마 다 이루어질지니 공개를 앞두고 있다.

