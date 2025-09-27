우크라이나 침공으로 국제패럴림픽위원회 회원 자격 정지 받았던 러시아, 3년 만에 자격 회복

러시아가 국제패럴림픽위원회(IPC) 회원 자격을 회복했다. 앞서 우크라이나 침공으로 자격 정지 징계를 받은 바 있다. 이로써 러시아는 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에 정상적으로 출전할 수 있다.

IPC는 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025 서울 IPC 정기총회를 열고 러시아의 회원 자격 복권을 논의했다. IPC 측은 “러시아의 회원 자격 복권에 관한 회원단체 투표는 유효 투표수 177표 중 찬성 111표, 반대 55표, 기권 11표가 나왔다. 부분 자격 정지 복권에 관한 투표에서도 유효 투표수 176표 중 찬성 91표, 반대 77표, 기권 8표가 나왔다”며 “과반수 찬성으로러시아는 IPC 정회원 자격을 완전히 회복했다”고 발표했다.

러시아는 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽뿐만 아니라 모든 장애인 국제대회에서 국기, 국가 등을 정상적으로 사용할 수 있게 됐다.

러시아와 함께 징계받았던 벨라루스의 회원 복권에 관한 투표는 이날 오후에 진행할 예정이다.

우크라이나를 침공한 러시아와 벨라루스는 2022년 3월 IPC로부터 국제대회 출전자격 정지 징계를 내렸고, 2년 뒤 재평가 과정을 통해 복권에 관한 논의를 하기로 했다. 이후 1년 6개월 만인 2023년 9월 바레인 총회 때 IPC는 이들 두 국가에 국가명과 국기, 국가 등을 사용하지 못하는 개인중립선수(Individual Neutral Athletes·AIN)단 자격으로 국제대회에 출전할 수 있는 조건부 허가를 내리기도 했다.

러시아는 2022 베이징 동계 패럴림픽에 선수단을 파견했으나 각국 선수단의 거센 비판으로 IPC로부터 출전 금지 결정을 받고 짐을 쌌고, 지난해 열린 2024 파리 하계 패럴림픽에선 조건부 허가를 받아 88명의 선수단을 개인중립선수 자격으로 파견했다.

러시아와 벨라루스는 국제올림픽위원회(IOC)로부터도 징계받아서 올림픽에 개인중립선수단을 파견하고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]