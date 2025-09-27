‘1R 우완’ 대구고 김민준 2억7000만원… SSG, 2026 신인 10명 전원 계약 완료

사진=SSG랜더스 제공

2026년의 설레는 출발을 앞둔 신인들이 문제 없이 계약에 골인했다.

프로야구 SSG는 27일 “이날 2026 KBO 신인드래프트에서 지명한 신인 선수 10명 전원과 계약을 완료했다”고 전했다.

먼저 1라운드에서 지명한 대구고 오른손 투수 김민준과 계약금 2억7000만원에 입단 계약을 체결했다. 김민준은 최고 구속 152㎞를 찍는 파이어볼러로, 안정적인 제구력까지 겸비해 향후 청라돔 시대 선발진의 한 축을 맡을 것으로 기대된다.

2라운드에 지명된 세광고 내야수 김요셉과 계약금 1억4000만원에 입단 계약을 마쳤다. 김요셉은 수비 기본기와 감각이 좋아 연결 동작이 부드럽고, 정확도 높은 송구 능력을 보유했다는 평가를 받는다. 이어 3라운드 장재율(광남고BC, 외야수)은 1억원, 5라운드 조재우(美센트럴대학, 투수)는 7000만원, 6라운드 이승빈(경북고, 외야수)은 6000만원, 7라운드 오시후(덕수고, 외야수)는 5000만원에 계약을 맺었다.

이외에도 8라운드 신상연(경남고, 투수) 4000만원, 9라운드 김태현(광주진흥고, 투수), 10라운드 김재훈(한광BC 투수), 11라운드 안재연(고려대 내야수)과 각각 3000만원에 계약을 완료했다.

입단 계약을 마친 김민준은 “구단에서 1라운드에 지명해 주셔서 감사드린다. 10개 구단 중 가장 오고 싶었던 팀인 만큼, 최대한 빨리 적응해 1군 무대에서 좋은 투구를 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다.

한편, SSG는 김준모(송원대, 투수), 김민범(동아대, 포수), 이준기(前 한화이글스, 투수), 이주형(前 NC다이노스, 투수) 선수를 육성선수로 영입했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

