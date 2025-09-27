김정수 젠지 감독, 고동빈 kt 롤스터 감독이 경기에 앞서 각오를 다졌다.
27일 인천광역시 중구에 위치한 인스파이어 아레나에서는 2025 우리은행 LCK 파이널을 위한 결승 진출전을 앞두고 젠지와 kt 롤스터 양 팀 감독의 브리핑이 진행됐다.
전력상 젠지의 우세를 예측하는 반응이 많다. 올해 열린 정규 시즌 5번의 맞대결에서 젠지가 모두 승리했고 레전드 그룹에 편성되면서 치른 세 번의 맞대결에서는 한 세트도 내주지 않으면서 셧아웃 시켰기 때문이다.
만약 젠지가 결승에 진출한다면 2022년 LCK 스프링 이후 올해까지 일곱 스프릿 연속 결승 진출이라는 초유의 기록을 세운다.
김 감독은 "kt 롤스터도 원래 잘하는 팀이라고 생각한다. 원래 오브젝트 싸움에서 강하다고 생각했는데, 저번 플레이오프 2라운드에서 만났을 때 좀 밀리더라. 설계나 이런 것도 단단히 하자고 얘기를 나눴고, 경기를 많이 복기하면서 피드백했다"고 준비과정을 밝혔다.
가장 경계되는 라인전에 대해선 "두 명의 베테랑이 있는 미드와 정글 싸움이 중요할 것 같다. 특히 미드 비디디 선수는 라인전에 강하더라"라고 꼽았다.
지난 kt 롤스터전 이후 선수들은 좀 더 진중한 마음으로 이번 경기를 준비했다. 김 감독은 "팀 컨디션은 나쁘지 않다. 저번 경기에서 지고 나서 코치진도 힘들었지만, 선수 본인들도 힘들어하더라"라며 "더 독기를 갖고 진지하게 임했다. 원래 농담도 많이들 하는데 그 kt 롤스터전 이후 피드백할 때 신중한 분위기가 형성됐었다"고 설명했다.
그러면서 우승을 기대했다. 김 감독은 "마음으로는 예상 스코어가 3:0인데 저번에 치열했기에 3:1로 이기고 싶다"고 각오를 드러냈다.
최근 kt 롤스터는 예상 밖의 기세로 주목받고 있다. 플레이오프 2라운드에서 풀 세트 접전 끝에 젠지를 3대2로 꺾으면서 인스파이어 아레나에서 경기할 수 있는 기회를 스스로 만들어냈다.
kt 롤스터가 젠지를 꺾는다면 2018년 LCK 서머 이후 무려 7년 만에 결승 무대에 오르는 쾌거를 달성한다. 2018년 서머는 현재 kt 롤스터의 사령탑을 맡고 있는 고 감독이 선수로 우승을 차지한 마지막 대회다.
이날 고 감독은 경기 준비 과정과 선수단 컨디션에 대해 "일주일동안 중요하게 생각한 것은 같은 패치로 진행되다보니까 다른 지역 리그에 나오는 대회도 좀 살펴봤다. 저희 팀만의 운영을 실수없이 잘 플레이할 수 있게 그런 보완해왔다"며 "일주일전부터 컨디션 관리를 최우선으로 생각하고 준비해왔기에 지금 나쁘지 않다"고 말했다.
가장 중요하게 생각하는 라인전에 대해선 미드-정글을 뽑았다. 고 감독은 "미드-정글 듀오가 중요하다고 생각한다. 저희 팀의 가장 큰 장점이기도 하고, 상대도 그렇다"며 경계했다. 그러면서도 예상 스코어 3:0으로 이기고 싶은 바람을 드러냈다.
하지만 대형 경기 경험의 부재에 대한 부담이 있을 터. 이에 대해 감독은 "아무래도 경험이 적다보니 긴장이 될 수 있다고 생각하는데, 이번에 월즈 진출하기도 했고, 오늘 경기가 좋은 경험이 돼서 얻어가는 게 많았으면 좋겠다. 특히 퍼펙트, 피터 선수가 그랬으면 한다"고 말했다.
마지막으로 "경기장에 와서 보니까 훨씬 더 이기고 싶은 마음이 간절해졌다. 오늘 경기 많이 기대주길 바란다"고 각오를 다졌다.
