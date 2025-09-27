손연재, 가을골프 화보 공개… 크리스에프앤씨 골프&스포츠 플랫폼 ‘버킷스토어’

크리스에프앤씨 골프&스포츠 플랫폼 ‘버킷스토어’에서 가을 라운딩 시즌에 맞춰 ‘더 그린컵 매거진’과 함께 협업해 손연재 화보를 공개했다.

크리스에프앤씨에 따르면 이번 캠페인에서는 푸른 골프장을 배경으로 사랑스러운 외모와 국가대표로서의 강인함, 그리고 최근 엄마가 된 성숙한 매력을 지닌 손연재의 모습을 담아냈다. 포근한 니트웨어를 입고 때론 우아한 여성으로, 해맑은 미소를 지으면 러블리한 소녀로 변신하며 매력적인 모습을 선보였다.

전 국가대표 리듬 체조 여신 손연재는 유튜브 채널 ‘손연재’를 통해 18개월 아들 현실 육아 모습을 진솔하게 보여주고 있다. 출산 후에도 여전히 소녀 같은 모습과 그녀의 패셔너블한 일상 스타일을 통해 최근 30-40대 여성의 워너비 모델로 주목받고 있다.

크리스몰의 새 이름인 ‘버킷스토어’는 ‘골퍼들의 버킷 리스트’라는 테마의 골프&스포츠 플랫폼으로 파리게이츠, 마스터바니에디션, 세인트앤드류스, 핑, 팬텀, 하이드로겐, 마무트의 공식 온라인 몰이며 이외에도 186개의 브랜드가 입점해 있다.

손연재가 이번 화보에서 착용한 제품들은 버킷스토어에서만 만날 수 있는 단독 제품으로 파리게이츠, 마스터바니에디션, 세인트앤드류스 3개의 브랜드에서 제안하는 매력적인 가을 라운딩 룩을 선보인다.

버킷스토어X손연재 화보는 버킷스토어와 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

