스마트스코어, 가을 시즌 골프장 이동 서비스 할인 이벤트

골프 플랫폼 스마트스코어가 가을 골프 시즌을 맞아 오는 11월 30일까지 골퍼들의 편안한 골프장 이동을 위한 할인 이벤트를 진행한다.

스마트스코어에 따르면 회원이면 누구나 골프장 방문 시 전용 기사와 차량을 예약해 편안하게 이동할 수 있는 ‘골프장 이동 서비스’를 정가 대비 5만원 할인된 가격에 이용할 수 있다. 관계자는 “골프장 이동 서비스를 이용하면 일행 모두 원하는 곳에서 승하차 할 수 있어 운전 걱정 없이 골프장 이동이 가능하고, 일행들이 각자 자차를 이용하는 것 대비 비용 측면에서도 합리적”이라고 설명했다.

해외로 라운드를 떠나는 골퍼들의 경우 인천 공항 이동 서비스를 이용할 수 있다. 정가 대비 2만5000원 할인된 가격에 인천 공항까지 편안하게 이동할 수 있으며, 공항에 장기 주차 걱정 없이 편안하게 해외 골프 여행을 떠날 수 있다.

이 서비스는 프라이빗 이동 서비스를 전문으로 제공하는 ㈜무브의 기사와 전용차량을 통해 안전하게 제공된다. 자세한 사항은 스마트스코어 앱 내 이벤트 공지사항에서 확인할 수 있다.

스마트스코어 관계자는 “골퍼들이 보다 즐겁게 라운드에만 집중할 수 있도록 골프장 이동 서비스 할인 이벤트를 진행한다”며 “라운드 후 부담없이 뒤풀이를 즐기고, 일행들과 함께 편안하게 골프장 이동이 가능하다”고 설명했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

