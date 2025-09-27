고창CC, 석정힐CC, 골프존카운티선운을 패키지로 즐긴다… 엑스골프, 가을 전북 고창권 1박2일 골프패키지 출시

고창CC

골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 운영하는 엑스골프(XGOLF)가 가을시즌을 맞아 전라북도 고창권 인기 골프장들을 연계한 1박2일 골프패키지를 출시했다.

엑스골프에 따르면 이번 패키지에는 고창CC, 석정힐CC, 골프존카운티선운 등 전북 대표 골프장이 포함된다. 엑스골프 측은 “매일 다른 골프장에서 라운드를 즐길 수 있도록 구성돼, 단조로운 일정을 벗어나 특별한 골프투어 경험을 제공한다”고 밝혔다.

고창CC는 탁 트인 전경과 완만한 코스로 초보자도 부담 없이 플레이 가능하며, 석정힐CC는 난이도 높은 숏홀과 전략적 코스 배치로 중·상급자에게 인기 있는 골프장이다. 마지막으로 골프존 카운티 선운 골프장은 산림과 어우러진 자연친화형 코스로 가을 경관이 압권이며, 라운드 후에는 클럽하우스 사우나와 레스토랑 등 부대시설을 이용할 수 있어 휴식까지 챙길 수 있다.

가격은 요일별 차등으로 적용되며, 월요일 출발 기준 골프존카운티선운+고창은 31만5000원, 골프존 카운티 선운+석정힐은 31만7000원, 석정힐+고창은 36만원부터 골프예약이 가능하다.

포함사항은 1박 숙박, 2회 라운드, 조식(일부 골프장)으로 구성돼 있으며, 추가 비용은 캐디피, 카트피 별도이다. 패키지 이용객은 라운드 후 고창의 대표 먹거리인 풍천장어, 복분자주, 고창 한우, 신선한 수산물 요리를 즐길 수 있다. 고창읍성, 선운사, 학원농장 메밀밭, 운곡습지 등 관광지 방문을 통해 여행의 즐거움을 더할 수 있다. 특히 가을철 메밀꽃 만개 시기와 맞물려 골프 투어와 미식, 관광을 동시에 경험할 수 있다는 점이 큰

장점이다.

엑스골프 관계자는 “이번 가을 한정으로 운영되는 1박2일 골프패키지는 합리적인 골프장 부킹과 지역 관광을 동시에 누릴 수 있는 최적의 기회”라며 “빠른 예약을 권장한다”라고 전했다.

이번 패키지는 고창 지역 숙박·식음료·관광 산업 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 엑스골프는 향후 기업 및 단체 고객을 위한 맞춤형 골프투어 패키지를 확대해 지역 상생 효과를 강화할 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

