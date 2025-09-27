‘女 피겨 유망주’ 김유성, 주니어 그랑프리 5차 대회 제패…2년 연속 금빛 점프

한국 피겨 대표팀의 김유성이 연기를 펼치고 있다. 사진=ISU 공식 X 캡처

한국 피겨스케이팅의 차세대 유망주 김유성(수리고)이 국제무대에서 반짝 빛났다.

김유성은 27일 아제르바이잔 바쿠에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 5차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 68.54점, 예술점수(PCS) 57.77점으로 126.31점을 받아 1위를 차지했다.

쇼트프로그램 점수 59.68점과 더해 총점 185.99점을 얻은 김유성은 일본의 오카 마유코(184.22점), 이스라엘의 소피아 시프린(176.95점)과의 경쟁을 뚫은 쾌거다. 지난 시즌에 이어 2년 연속 주니어 그랑프리 금메달이라는 기분 좋은 이정표도 세워졌다.

김유성은 2023~2024시즌 주니어 그랑프리 무대를 밟기 시작해 곧장 은메달 2개를 거뭐지며 이름을 날렸다. 왕중왕전인 주니어 그랑프리 파이널에서도 4위로 두각을 나타냈다.

직전 2024~2025시즌에는 금메달 1개(은 1개)를 품에 안으면서 성장을 이어갔다. 2년 연속 파이널 진출(5위)도 이어졌다.

올 시즌은 1차 대회 5위로 다소 아쉽게 출발했지만, 이날 일궈낸 우승으로 명예회복에 성공했다.

김유성은 이날 연기 후반부로 갈수록 안정적인 연기를 펼쳤다. 프리스케이팅 프로그램 배경 음악인 영화 '타이타닉'의 오리지널사운드트랙(OST)으로 빙판 위에 선 그는 첫 과제였던 트리플 악셀에서 삐끗했지만, 이내 남은 프로그램을 수월하게 소화했다.

사진=ISU 공식 X 캡처

두 번째 과제인 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시작으로 트리플 루프-더블 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코를 깔끔하게 성공시켰다.

플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리한 김유성은 10%의 가산점이 붙는 연기를 이어갔다. 트리플 루프-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프를 완벽히 소화해 기본점 12.65점에 GOE 0.63점을 챙기는 등 안정적인 후반 운영을 펼쳤다.

이어진 트리플 플립, 트리플 러츠도 실수를 피하며 점프 과제를 모두 마친 김유성은 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 코레오 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 만족스러운 마침표를 찍었다.

한편, 이번 대회 남자 싱글에서 서민규(경신고)가 우승한 가운데 김유성까지 낭보를 전함으로써 한국 피겨는 남녀 싱글 금메달을 휩쓰는 기염을 토했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

