정규시즌 마감하는 창원NC파크… NC, 3일 홈 최종전 맞아 ‘HIGHLIGHT’ 진행

다사다난했던 시즌, 팬들과 함께할 마지막 추억을 만든다.

프로야구 NC는 “10월 3일 창원NC파크에서 2025시즌 마지막 홈경기에 팬 감사 행사인 ‘HIGHLIGHT’를 진행한다”고 27일 밝혔다.

구단은 “이번 행사는 NC의 시즌 캐치프레이즈 'LIGHT, NOW'의 의미를 담아 ‘팬들과 함께하는 오늘이 가장 중요한 순간이다’ 라는 의미를 담았으며, 한 해 동안 함께해 준 팬들에게 감사의 마음을 전하고 소중한 추억을 나누는 자리”라고 설명했다.

경기 시작 전 창원NC파크 가족공원에서는 ‘팬들과 함께하는 25시즌 우리의 하이라이트 사진展’이 열린다. 이번 전시는 창원NC파크에서 팬들이 직접 촬영해 공모한 사진들로 꾸며져, 선수단과 팬이 함께한 순간들을 되새긴다.

또한 GATE 1,2,3 입장 시에는 KBO에서 마련한 리테일 프로모션 팩(선착순 2000개)과 KBO 최다 관중 기념 변색컵(선착순 2600개)을 받아볼 수 있고, 랠리 다이노스의 환영 인사도 함께 진행된다.

또한 NC 선수단과 랠리 다이노스 사인회가 마련되며, 팬들이 직접 참여할 수 있는 ‘그라운드 캐치볼’과 ‘HIGHLIGHT 단디로드’ 이벤트도 진행된다. 각 프로그램은 30일부터 NC 다이노스 앱을 통해 신청할 수 있다.

승리기원 애국가는 경남문화예술진흥원 뮤지시스 소속 소프라노 최햇살이 맡고, 시구에는 창원 출신 배우 이호원이 나서며 경기의 시작을 특별하게 장식한다.

창원NC파크 1층 콘코스 상단 배너에는 선수단이 팬들에게 직접 작성한 감사 메시지가 게시된다. 이는 지난 5월 울산 문수야구장에서 진행된 홈경기에서 받은 팬들의 응원 메시지에 대한 선수단의 진심 어린 답변이다. 해당 감사 메시지는 경기 중 외야 LED를 통해서도 팬들에게 소개될 예정이다.

경기 종료 후에는 시즌을 마무리하는 특별한 행사가 펼쳐진다. 선수단이 그라운드에 도열해 팬들에게 직접 감사 인사를 전하며, 감사 영상 상영, 불꽃놀이, 응원 떼창 이벤트가 함께 진행되어 시즌 마지막 홈경기를 화려하게 장식한다. 특히 시즌회원과 일반회원 총 1200명이 참여하는 그라운드 하이파이브 이벤트를 통해 선수단과 잊지 못할 순간을 공유할 수 있다.

이 날 경기 티켓은 29일 오전 11시(일반 예매 기준)부터 NC 다이노스 앱 및 홈페이지에서 구매 가능하다.

