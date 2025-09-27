부진에 빠진 제주, 김학범 감독 자진 사임… 김정수 감독대행 체제로

김학범 감독. 사진=제주SK 제공

시즌 종료가 임박한 지금, 김학범 제주SK감독이 지휘봉을 결국 내려놓는다.

제주는 27일 “김학범 감독이 분위기 쇄신과 성적 반등의 전기를 마련하기 위해 지휘봉을 내려놓는다”고 공식 발표했다.

이로써 2023년 12월 3일 제주 제17대 사령탑으로 부임한 김 감독은 1년 9개월 만에 팀을 떠나게 됐다. 23세 이하 한국 축구대표팀을 이끌며 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달 등 굵직한 발자취를 남기며 제주 지휘봉을 잡았지만, 올 시즌 이어진 부진 끝에 결국 고개를 떨군다.

제주는 지난 시즌 위기 관리 능력을 보여주며 7위에 올랐지만, 올 시즌을 힘겹게 항해했다. 최근 7경기 연속 무승(2무 5패)과 함께 11위(승점31)에 그쳤다. 2시즌 연속 파이널A 진출이 좌절되는 등 악재가 이어졌고, 끝내 김 감독이 성적 부진의 책임을 지며 사임 의사를 전했다.

구단은 “김 감독의 의사를 존중하고, 변화라는 도전을 통해 성적 반등을 신속하게 이루는데 있어 제주 모든 구성원들과 함께 각고의 노력을 더하기로 했다”고 전했다.

사령탑이 떠난 제주는 오는 28일 오후 4시 30분 제주월드컵경기장에서 열리는 수원FC와 하나은행 K리그1 2025 31라운드 홈 경기부터 김정수 수석코치가 감독대행으로 팀을 이끌 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

