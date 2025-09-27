[BS이슈] ‘개그계 아버지’ 전유성 별세…후배들의 ‘추모 물결’

조세호, 이연복 인스타그램 캡처.

개그맨 전유성의 별세 소식에 후배들이 추모 행렬을 이어가고 있다. 그를 그리워하는 애도는 주말까지 이어질 것으로 보인다.

27일 업계에 따르면 고인의 빈소는 전날(26일) 서울아산병원 장례식장 1호실에 마련됐다. 한국방송코미디언협회장 김학래와 유족들이 조문객을 맞았다.

빈소에는 코미디언 유재석을 비롯해 지석진, 이경실, 김지민, 심형래, 이홍렬, 임하룡, 김학래, 최양락·팽현숙 부부, 대니초, 최승경, 박승대, 김경식, 이동우, 김효진, 신봉선, 허경환, 송영길, 윤성호, 조진형, 강주원, MC 이상벽 등 동료 및 후배들이 조문했다.

이홍렬은 빈소에 들어서자마자 오열했으며, 최양락·팽현숙 부부도 눈물을 보인 것으로 알려졌다. 전처인 가수 진미령은 근조화환을 보냈다. 1993년부터 전유성과 사실혼 관계였으나 2011년 갈라섰다.

SNS를 통한 애도도 이어지고 있다. 이연복 셰프는 자신의 SNS에 생전 고인과 찍은 사진 여러 장을 게재하며 추모글을 올렸다.

그는 “늘 즐거운 시간을 같이 했던 전유성 형님. 매년 찾아 뵙고 맛있는 거 먹고 쉬지 않고 재미있는 이야기 들려주시고 산소호흡기 하신 채로 같이 마지막 식사 잊지 않을 것”이라며 “그 와중에도 개그를 계속하시던 형님 모습 영원히 기억하겠다”고 전했다. 이어 “형님 평안하게 영면 하시고 나중에 하늘나라에서도 재미있는 이야기 많이 해주세요. 사랑합니다”라고 애도했다.

조세호도 고인과 함께 찍은 사진을 올리며 그를 그리워했다. 전유성은 지난해 10월 조세호 결혼식 주례를 맡기도 했다.

조세호는 “교수님 후배, 제자일 수 있어서 행복하고 감사했다. ‘세호야 어디니? 노래 한번 불러봐라’ 하던 교수님 전화가 유독 생각나는 날이다. 누구보다 일의 고민이 앞섰을 때 ‘둘 중 하나야, 하던가 말던가. 그냥 해라’ 그 말씀이 마음에 계속 맴돈다”며 “마지막으로 ‘잘 지내’라고 전해준 목소리가 아직도 귀에 선하다. 함께 보내준 시간 잊지 않고 가슴 속에 오래 오래 간직하겠다. 그저 평안한 곳에서 편히 쉬세요”라고 추모했다.

안영미도 SNS를 통해 장문의 글을 게재하며 “전유성 선배님, 살아생전 함께 작업한 적은 없지만, 가끔 마주칠 때마다 늘 따뜻한 웃음으로 맞이해주셔서 감사했다”며 고인에 대한 존경과 감사를 표현했다. 그러면서 “그 웃음 속에서 제가 마음대로 해석하자면 ‘잘하고 있어!’라고 말씀해 주시는 것 같았다”며 “한 평생 시청자들에게 많은 웃음을 주셨으니, 지금 계신 그곳에서 후배 개그맨들의 재롱을 내려다보며 원없이 웃으셨으면 좋겠다”고 말했다.

임미숙은 남편 김학래와 함께 운영하는 SNS 통해 전유성과 함께 찍은 사진을 공유하며 글을 남겼다. 그는 전유성을 나의 아저씨라 부르며 “가끔 무심히 책을 선물로 던져주던 ‘개그맨’이라는 단어를 창조했던 분. 항상 우리에게 많은 아이디어를 주고, 누구에게나 도움을 아끼지 않던 개그계의 대부”라고 기억했다. 이어 “아저씨가 벌써 그리운 것 같아요. 언제나 내 마음속에 살아있는 아저씨”라며 “꼭 기억할게요. 항상 감사했고 고마웠어요. 사랑합니다, 영원한 나의 유성 아저씨”라고 애도를 전했다.

이 외에도 스타들은 각자의 방식으로 전유성을 추모하며 애틋한 마음을 전하고 있다.

전유성은 지난 25일 오후 9시5분쯤 폐기흉 악화로 별세했다. 6월 기흉 시술을 받았으나 최근 상태가 악화됐고, 다시 입원해 치료를 받다가 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 발인은 28일 오전 8시다. 장지는 남원시 인월면이다.

전유성은 1969년 TBC 방송작가로 데뷔했다. 이후 개그맨으로 전향했고, 유머1번지, 쇼 비디오 자키 등을 통해 스타덤에 올랐다.

신정원 기자

