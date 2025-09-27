‘뮌헨 통산 100골’ 케인 앞세운 뮌헨, 분데스리가 개막 5연승 쾌속 질주… 김민재는 휴식

바이에른 뮌헨의 해리 케인이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

최고의 골잡이, 해리 케인의 맹활약이 바이에른 뮌헨의 고공비행을 이끈다.

뮌헨은 27일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 브레멘과의 2025∼2026시즌 독일 분데스리가 5라운드 홈 맞대결에서 4-0 대승을 거뒀다.

리그 개막 5연승을 질주한 뮌헨은 파죽지세와 함께 순위표 최상단을 점령하고 있다. 컵 대회를 포함하면 시즌 초반 8경기 전승 행진을 달리면서 역시나 자국 리그에 적수가 없음을 확인하는 중이다.

케인의 발끝이 빛났던 하루다. 전반 22분 터진 요나단 타의 선제골로 팀이 1-0으로 앞서던 상황. 전반전 종료 직전이었던 45분에 추가골을 올렸다. 동료의 침투 패스를 받아 페널티 박스에서 상대 수비의 파울을 이끌어내며 페널티킥을 얻어냈다. 케인은 직접 키커로 나서 침착하게 득점을 빚어내며 환호했다.

멈추지 않았다. 후반 20분, 페널티 박스 왼쪽에서 상대 수비진을 헤집어둔 루이스 디아스가 중앙에 대기하던 케인에게 공을 내밀었다. 절호의 기회를 잡은 케인은 이를 곧장 오른발로 밀어넣으면서 멀티골을 신고했다.

흐름을 탄 뮌헨은 여유로운 로테이션을 가동했던 후반 43분에 콘라트 라이머의 축포까지 더해 4-0 대승을 완성했다.

바이에른 뮌헨의 해리 케인(가운데)이 득점을 올리고 동료들과 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

케인은 이번 멀티골과 함께 시즌 9호, 10호골을 동시에 작성하면서 리그 득점 순위 1위를 독주했다. 공동 2위권인 세루 기라시(보루시아 도르트문트), 일리아스 안사(우니온 베를린), 잔 우준(프랑크푸르트)이 기록 중인 4골과 현저한 차이를 보여주는 중이다.

아울러 뮌헨 소속 100번째 골까지 마주하는 쾌거를 이룩했다. 유럽 5대 리그에서 한 구단 100득점 고지에 도달하는 최단 기록까지 세웠다. 이날이 뮌헨 소속으로 치른 104번째 경기였다. 엄청난 득점 페이스로 100골 고지를 밟은 그는 크리스티아누 호날두(알 나스르), 엘링 홀란(맨체스터 시티)이 기록한 종전 기록 105경기를 한 경기 앞당기며 세계적인 골잡이의 품격을 뽐냈다.

한편, 김민재는 이날 후보 명단에 이름을 올렸지만 벤치를 지키다가 경기를 마무리했다. 지난 20일 호펜하임전에서 근육 통증을 호소하며 부상 우려를 남긴 그는 재활 끝에 이날 후보 명단에 포함되며 복귀 기대감을 높였으나 다음을 기약하게 됐다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

