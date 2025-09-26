손흥민-김민재 수상했던 AFC 올해의 국제선수상, 이강인 후보 올라

사진=뉴시스

‘손세이셔널’과 ‘철기둥’에 이어 한국 축구 사상 3번째 주인공이 될 수 있을까. 프랑스 리그1 파리생제르맹(PSG)에서 활약 중인 미드필더 이강인이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수 후보에 올랐다.

AFC는 26일(한국 시간) ‘AFC 애뉴얼 어워즈 리야드 2025’ 후보를 발표했고, 이 가운데 올해의 국제 선수상 후보에 이강인의 이름이 포함됐다.

이란의 공격수 메디 타레미(올림피아코스)와 일본의 공격수 쿠보 다케후사(레알 소시에다드)과 수상을 두고 경쟁한다. 이번 시상식은 오는 10월17일 사우디아라비아 리야드에서 개최된다.

사진=뉴시스

AFC 올해의 국제선수상은 AFC 회원국 선수 중 아시아 리그 밖에서 가장 훌륭한 퍼포먼스를 펼친 선수에게 준다. 한국 선수는 손흥민(LAFC)이 지난 2015년부터 2017년, 2019년, 2023년 등 4차례 수상했다. 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)도 2022년 트로피를 들어 올렸다.

지난 시즌 좋은 활약을 펼친 이강인에게도 어울리는 상이다. 이강인은 2024~2025시즌 PSG 유니폼을 입고 공식전 49경기 출전, 7골 6도움을 올렸다. PSG의 리그1을 포함해 프랑스컵과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, UEFA 슈퍼컵 우승에 힘을 보탰다. 올 시즌엔 6경기 동안 1골을 기록 중이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

