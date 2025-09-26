‘코리아오픈 준결승행’ 안세영의 셔틀콕은 멈추지 않는다

사진=신화/뉴시스

‘배드민턴 여제’는 거침없이 나아간다. 안세영(삼성생명)이 경기 시작 41분 만의 승전고를 울리며 코리아오픈 준결승 무대에 올랐다.

세계랭킹 1위 안세영은 26일 경기 수원실내체육관에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 500 여자단식 8강에서 세계 10위 미야자키 토모카(일본)를 2-0(21-7 21-17)으로 눌렀다. 준결승에선 세계 4위 폰파위 초추웡(태국) 대 세계 21위 여지아민(싱가포르) 맞대결 승자와 결승 티켓을 놓고 경쟁할 예정이다.

이날 안세영은 1게임 초반 4-3으로 시작, 일순간 4연속 득점에 성공하며 분위기를 가져왔다. 이후에도 거듭 격차를 벌리며 두 번째 게임으로 향했다. 이번엔 순탄치 않았다. 앞서가던 중 추격을 허용, 한때 15-15 동점을 내주기도 했다. 하지만 제 페이스를 회복한 안세영은 4점 차(21-17)로 상대를 꺾으며 승리를 신고했다.

2년 만의 안방 우승에 도전한다. 2022년과 2023년 대회 챔피언 안세영은 지난해 무릎과 발목 부상으로 대회에 불참한 바 있다. 이뿐만이 아니다. 상승세를 이어가기 위한 여정이기도 하다.

올 시즌에만 말레이시아오픈과 인도오픈, 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 중국 마스터스 등 국제 대회에서 7차례 정상에 올랐다. 이젠 시즌 8번째 우승 트로피로 시선을 옮긴다. 더불어 직전 중국 마스터스(슈퍼 750)에 이어 2개 대회 연속 우승에 도전한다.

한편 같은 날 여자복식에 나선 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조는 셰이 페이샨-훙엔쯔(대만) 조를 2-0(21-17 21-17)으로 꺾고 4강에 진출했다. 희소식이 계속됐다. 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행) 조도 여자복식 8강전에서 일본의 루이 히로카미-사야카 호바라 조를 2-1(21-16 15-21 21-19)로 꺾고 4강에 올랐다.

남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조는 8강전 런샹유-시에하오난(중국)과의 경기서 2-0(24-22, 21-11) 승리하며 준결승에 안착했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

