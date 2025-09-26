의료연수 전문회사 핏투어스, 의료박람회 케어텍스오사카 4일 일본연수 출시

핏투어스 채승원 대표. 사진=핏투어스

B2C 개인성향 분석과 B2B 의료기관 맞춤형 해외여행연수를 전문으로 하는 핏투어스(대표 채승원)가 오는 10월 15일부터 18일까지 3박 4일간 일본 실버케어 박람회인 케어텍스오사카 참관과 내년도 시행되는 돌봄통합지원법 벤치마킹을 위한 오사카·교토·나라 지역의 병원,대학,기관을 방문하는 상품을 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 일본연수의 대상은 국내 의료·복지기관 관계자, 사회복지사, 간호사, 요양기관 종사자 등이다.

핏투어스는 서울대 심리학과 출신 채승원 대표가 시니어 세대의 행복과 삶의 질 향상에 대한 고민에서 출발해 창업한 기업이다.

고객의 성향·성격 데이터를 기반으로 여행지 속성과 매칭하는 심리기반 맞춤 여행 솔루션을 보유하고 있으며 이를 특허화하고 고도화하는 과정을 진행 중이다. 일반 패키지 여행보다 높은 만족도를 기록하면서 ‘삶에 쉼표를 주는 웰니스 여행’, ‘전문인력 연수’ 두 축을 중심으로 사업을 확장하고 있다.

이번 일본연수는 핏투어스가 다년간 축적한 일본 현지 네트워크를 바탕으로 기획됐다.

▲개호·장애인용품 전문매장 견학 ▲데이케어센터 및 ‘고향의집’ 오사카 서포트센터 방문 ▲일본 최대 노인케어 전시회 ‘케어텍스 오사카(careTEX Osaka)’ 참관 등 현장 중심 프로그램이 마련돼 있다. 또한 일본 관련 기관과의 교류도 포함해, 통합돌봄 정책과 현장의 운영을 입체적으로 체험할 수 있다.

케어텍스오사카. 사진 = 핏투어스

채승원 대표는 “돌봄통합지원법 시행은 한국의 돌봄·복지·의료 현장에 큰 전환점이 될 것”이라며, “핏투어스는 일본·미국 등 선진국의 사례를 벤치마킹하고, 국내 기관과 인력이 글로벌 네트워크를 통해 성장할 수 있는 다리 역할을 해 나가겠다”고 밝혔다.

핏투어스는 향후 시니어 웰니스 관광, 맞춤형 건강검진 여행, 간호사·사회복지사 해외 연수 프로그램 등 심리기반 맞춤 여행 서비스를 더욱 강화할 예정이다.

황지혜 기자

