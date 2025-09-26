[오늘의 연예 Pick]故 전유성 빈소에 이어지는 추모 행렬→고준희, 성수동 100억대 아파트 입주한다→최연수, ‘父 최현석 지인’ 하객 저격 영상 논란→자이언트핑크, 2달만에 10㎏ 감량→최양락, 故 전유성과 병원서 마지막 인사

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆故 전유성 빈소에 이어지는 추모 행렬…개그계 대부 떠났다

코미디언 故 전유성의 빈소가 26일 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 25일 오후 9시 5분, 전북대학교병원에서 폐기흉 증세가 악화돼 별세했다. 향년 76세.

협회장 김학래는 “운구와 절차에 시간이 필요해 일반적인 3일장이 아닌 4일장으로 진행될 예정”이라고 설명했다. 장례식장에 마련된 고인의 빈소에는 개그계 후배들은 물론 방송·문화계 관계자들의 조문이 계속되고 있다. 특히 빈소 앞은 고인을 추모하는 근조화환으로 가득 차, 고인이 한국 코미디계에 남긴 발자취와 영향력을 실감케 했다.

고인은 6월 병원에 입원해 기흉 시술을 받았으나 이후에도 호흡 곤란 증세가 이어졌고, 최근 다시 병원 치료를 받던 중 세상을 떠났다.

전유성의 장례는 희극인장으로 엄수되며, 유족으로는 딸 전제비 씨가 있다.

◆고준희, 성수동 100억대 아파트 입주한다…40년만 독립

배우 고준희가 가족과 함께 지내던 집을 공개하며 독립 소식을 전했다.

22일 공개된 유튜브 채널 고준희 GO 영상에서 그는 일상 모습을 담은 브이로그를 선보였다. 팩을 한 채 카메라 앞에 등장한 고준희는 “우리는 각자 할 일을 하고 밥 먹을 때 만난다”고 말하며 웃음을 자아냈다.

침대에서 이불을 개던 그는 “원래 엄마가 해주는데, 이제는 시집을 가야 하니까”라고 농담을 덧붙이며 솔직한 매력을 뽐냈다.

이어 고준희는 “재작년에 독립하려 했지만 부모님 건강검진 결과가 좋지 않아 함께 지냈다. 이제 건강이 회복돼 11월에 독립할 예정”이라고 밝혔다.

고준희는 거실 창밖을 가리키며 “나 이제 여기로 이사 간다”고 말했고, 카메라에는 맞은편 초고가 아파트가 잡혔다. 해당 아파트는 현재 매매가가 100억 원대에 달하는 것으로 알려져 화제를 모았다.

영상 속 고준희는 부모님과 식사하며 소소한 대화를 나누는 등 화목한 분위기를 보여 눈길을 끌었다.

◆최연수, ‘父 최현석 지인’ 하객 저격 영상 논란…결국 ‘삭제’

셰프 최현석의 딸이자 모델로 활동 중인 최연수가 결혼식 하객들의 태도를 공개적으로 언급해 논란이 되고 있다.

최연수는 21일 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 12살 차이를 극복하고 백년가약을 맺었다. 결혼 나흘 뒤인 25일, 그는 SNS를 통해 결혼식 당시 일부 하객들의 발언을 문제 삼으며 불편한 심정을 드러냈다.

최연수가 밝힌 바에 따르면, 아버지 최현석과 교류가 없던 과거 지인이 신부 대기실에 찾아와 “애는 언제 가질 거냐”는 질문을 던졌다는 것. 최연수는 “큰 의문이 들었다”며 불쾌했던 심정을 토로했다.

또 “아빠를 ‘니 아빠, 니 아빠’라 부르며 과거 친분을 과시하려는 듯 불편한 이야기를 했다”고 적기도 했다. 그는 이들을 ‘결혼식 빌런’이라 지칭하며 “여러분은 결혼식 빌런 어디까지 보셨냐”라는 질문을 덧붙였다.

하지만 해당 영상은 곧 삭제됐다. 이후 최연수는 “아이들이 볼까 걱정돼 내렸다”며 “어른들의 행동은 민폐가 맞지만, 어린 친구들에게 상처가 될까 봐 영상은 지웠다”고 밝혔다.

그럼에도 네티즌 반응은 엇갈렸다. 일부는 “하객을 공개적으로 저격하는 건 경솔하다”, “아버지의 체면을 구겼다”라며 비판했고, 또 다른 누리꾼들은 “하객의 예의 없는 태도도 문제”라며 최연수를 두둔했다.

한편, 최연수는 지난해 10월 김태현과 결혼을 전제로 교제 사실을 알린 뒤 약 1년 만에 결혼식을 올렸다. 최현석은 딸의 웨딩마치 현장에서 눈시울을 붉힌 것으로 전해졌다.

◆자이언트핑크, 2달만에 10㎏ 감량…확 달라진 비주얼 공개

래퍼 자이언트핑크가 과거 90kg이 넘었던 시절을 떠올리며 솔직한 유머 감각을 드러냈다.

자이언트핑크는 25일 자신의 인스타그램에 “이젠 제가 90kg 넘었던 거 가물가물하시죠? ㅋㅋ 누구 하나 뚜까 패면 쓰러질 것 같은 비주얼.. 미쳤죠.. (171인데,, 심지어 저땐 키도 작아 보임.)”이라는 글과 함께 전·후 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에서 그는 과거와 현재를 비교하며 확 달라진 비주얼을 뽐냈다. 특히 다이어트를 통해 한층 날렵해진 모습은 팬들의 눈길을 사로잡았다.

누리꾼들은 “이름 바꿔야 하는 거 아니에요?”, “역시 최고의 성형은 다이어트”, “자핑 언니 지금이 진짜 미쳤다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

◆최양락, 故 전유성과 병원서 마지막 인사…“끝까지 개그맨이셨다”

코미디언 최양락이 생전 깊은 인연을 맺어온 ‘개그계 대부’ 故 전유성과 마지막 시간을 함께했다.

최양락은 26일 한 매체의 보도에 따르면 “3일 전 아내 팽현숙과 함께 전유성 형님을 찾아 병원에서 마지막 인사를 드렸다”고 밝혔다.

그는 “당시 일본에 머물고 있었는데, 전유성 형님의 가족에게 연락을 받았다. 형님이 ‘내가 이제 떠날 준비를 하는데 네가 가장 생각난다’고 하셨다더라”며 “다음 날 곧장 귀국해 병원으로 달려갔다”고 회상했다.

최양락은 전유성과의 마지막 순간을 “끝까지 유머를 잃지 않으셨다. 몸은 힘들어하셨지만 말씀은 또렷했고, 평소처럼 농담도 주고받았다. 마지막까지 개그맨으로 살다 가셨다”고 전했다.

이어 그는 “대학교 1학년 때 개그 콘테스트로 데뷔해 곧장 전유성 형님을 찾아갔다. 이후 45년 동안 이어진 관계였다”며 “형님이 아니었다면 지금의 나는 존재하지 않는다. 개그맨으로 성공하지 못했을 뿐 아니라 아내 팽현숙도 만나지 못했을 것이다. 전혀 다른 인생을 살았을 것”이라고 고인을 향한 깊은 존경심을 드러냈다.

故 전유성은 25일 오후 9시 5분경 전북대병원에서 별세했다. 향년 76세. 1949년 1월생인 전유성은 지난 1969년 전유성의 쑈쑈쑈를 통해 데뷔했다. 후배 양성에 적극적이었던 고인은 방송인 신봉선, 황현희, 박휘순 등을 배출했다. 그는 KBS 대표 프로그램인 개그콘서트 초창기 제작에도 관여하며 한국 공개 코미디의 중심을 잡은 인물이었다. 존경받는 선배이자 개그계의 대부였던 그의 안타까운 별세 소식이 전해지자 최양락을 비롯한 많은 연예계 동료와 팬들이 애도를 이어가고 있다.

전유성의 빈소는 26일 서울아산병원 장례식장 1호실에 마련되며 장례는 코미디언협회장으로 진행된다.

