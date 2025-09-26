비와 하늘... 지프 앰배서더의 공통점은?

배우 강하늘은 지프 브랜드 앰버서더이며서 소유주이기도 하다. 스텔란티스코리아 제공

최근 자동차 업계에서는 단순한 광고 모델을 넘어 브랜드 철학을 진정성 있게 전달할 수 있는 실제 오너 중심의 앰배서더 전략이 주목받고 있다. 특히 라이프스타일과 밀접하게 연결된 브랜드일수록 소비자와의 감성적 공감대를 형성하기 위해 경험 기반의 스토리텔링이 중요한 요소로 떠오르고 있다.

지프(Jeep®)가 배우 강하늘을 브랜드 앰배서더로 선정한 것은 이러한 전략의 대표적인 사례다. 지프는 자연과 연결된 자유의 가치를 중심에 두고, 단순히 유명해서가 아닌, 실제 오너의 스토리를 바탕으로 브랜드 캠페인을 전개해 ‘특별하다’는 평가를 받는다.

◆강하늘, 지프 앰배서더로 선정… ‘패덤 블루’ 1호 고객의 진정성

브랜드 외연 확장을 목표로 지프를 즐기는 다양한 삶의 방식을 전파하기 위해 올여름 전개한 ‘컬러 마이 프리덤(Color My Freedom)’ 캠페인을 통해 지프는 모히또∙주스∙패덤 블루로 이어지는 세 가지 스페셜 컬러 에디션을 선보였다. 이 중 마지막 퍼즐인 ‘패덤 블루 에디션(Fathom Blue Edition)’은 고요한 자유를 상징하는 짙은 블루 컬러로 지프의 감성적 메시지를 시각적으로 집약한 모델로 평가받고 있다.

실제 지프 오너였던 강하늘은 이 캠페인의 메시지에 깊이 공감하며 ‘랭글러 패덤 블루 에디션’의 1호 고객이 됐다. 지프는 그의 진정성 있는 이미지와 브랜드에 대한 높은 이해도를 바탕으로 앰배서더로 선정했으며 강하늘은 ‘하늘과 지프의 만남(SKY meets Jeep)’이라는 테마의 브랜드 영상 시리즈를 통해 지프가 제안하는 라이프스타일을 자연스럽게 표현하고 있다.

◆자연을 닮은 이름이 말해주는 지프의 철학

강하늘에 앞서 지프 앰배서더로 활동했던 가수 비(정지훈) 역시 브랜드 철학을 일상 속에서 실천해온 대표적인 인물이다. 10년 넘게 랭글러를 타온 그는, 2020년 국내 출시한 글래디에이터의 1호차 오너가 되며 지프와의 깊은 인연을 이어왔다. 캠핑과 콘텐츠를 통해 지프에 대한 애정을 꾸준히 드러내며 브랜드의 진정성과 라이프스타일 가치를 자연스럽게 전달해왔다.

흥미롭게도 지프 앰배서더로 선정된 두 사람의 이름은 각각 ‘비(RAIN)’와 ‘하늘(SKY)’로 자연을 상징한다는 공통점을 지닌다. 이는 지프가 이야기해온 자유와 모험의 본질이 자연과의 연결에 있다는 점을 상징적으로 보여준다.

지프는 이를 단순한 오프로드 성능에 국한하지 않고, 일상 속에서 자연을 만나는 경험으로 확장하며, 오너들이 자신만의 속도와 방식으로 자유를 누릴 수 있도록 브랜드 메시지를 전달하고 있다.

◆스타들의 선택, 지프가 일상 속에서 살아 있는 이유

지프의 철학은 앰배서더를 넘어 다양한 실제 오너들의 선택과 라이프스타일 속에서도 자연스럽게 드러난다. 배우 김성령도 실제 자신의 첫 수입차로 지프 그랜드 체로키를 선택해 13년간 함께하며 깊은 애정을 보여줬으며, KCM은 글래디에이터를 직접 튜닝해 자신만의 개성을 더해 지프를 라이프스타일의 일부로 즐기고 있다.

강렬한 붉은색의 랭글러 루비콘을 소유한 이혜영은 지프의 대담한 디자인과 자유로운 감성을 자신만의 방식으로 표현하고 있으며, 비투비 이창섭은 예능 프로그램에서 랭글러를 타고 반려견과 피크닉을 즐기는 모습을 공개해 지프가 일상 속 자연과 연결되는 브랜드임을 보여줬다. 최근에는 배우 문소리도 한 예능 프로그램에서 빨간색 ‘레니게이드’를 타는 실제 라이프를 공개해 화제가 되기도 했다.

이처럼 지프는 단순한 마케팅을 넘어, 실제 오너들의 삶 속에서 브랜드 철학이 자연스럽게 구현되는 사례를 통해 소비자와의 감성적 연결을 강화하고 있다.

이처럼 지프는 단순한 차량을 넘어, 자연과 연결된 자유의 경험을 제안하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 컬러 에디션, 앰배서더 스토리, 브랜드 영상 콘텐츠 등 다양한 형태의 캠페인을 통해, 지프가 추구하는 모험과 진정성이 일상 속에서 어떻게 구현될 수 있는지를 보여주고 있는 것이다. 이는 브랜드가 소비자와 감성적으로 소통하는 방식의 진화를 상징한다.

앞으로 지프는 고유의 철학을 바탕으로, 보다 다양한 라이프스타일과 문화적 감성을 반영한 캠페인을 통해 브랜드 경험을 확장해 나갈 예정이다. 변화하는 소비자 기대에 부응하며 브랜드와 고객 간의 접점을 지속적으로 넓혀갈 지프의 행보가 기대되는 이유다.

