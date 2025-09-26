[토크박스] 쫓기는 입장이지만… 이숭용 SSG 감독의 당부 “부담 좀 내려놓자”

사진=뉴시스

“지금까지 잘해왔잖아요. 부담 갖지 않았으면 좋겠습니다.”

2025시즌 프로야구 중상위권 순위 싸움이 점입가경이다. 그 중심에 선 건 역시 3위 SSG다. 등 뒤가 서늘하다. 4위 삼성이 반 경기 차로, 5위 KT가 1.5경기 차로 추격 중에 있다. 그럼에도 수장은 ‘편안한 마음’을 주문하며 선수들을 격려했다.

SSG는 26일 인천 SSG 랜더스 필드서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 KT와의 경기를 치른다. 하루 전 KT 상대로 떠안은 대패(1-11)의 그림자를 빨리 떨쳐는 게 급선무다.

이숭용 SSG 감독은 “그런 날도 있기 마련이다. 어쩔 수 없다”고 운을 뗀 뒤 “오늘 경기는 최선을 다해 이기는데 집중하겠다”고 각오를 내비쳤다.

선수들에게는 직접 메시지를 보내기보단, 주장 김광현을 통해 “우리가 못한 게 아니다. 부담을 내려놓고, 편안하게 임하자”고 전달했다는 후문이다. 선수들의 저력을 믿는다는 뜻이다.

이 감독은 “냉정하게 보면 삼성과 KT 쪽이 최근 페이스가 매서운 건 사실이다. 거기에 부담을 느끼지 않았으면 한다. 우리는 우리 나름대로 좋은 결과를 계속 내고 있었다. 현시점 우리가 할 수 있는 것에만 집중하면서 즐거운 분위기를 가져갔으면 하는 마음”이라고 설명했다.

일희일비를 경계한다. 하루의 실수, 하루의 패배로 선수단의 침체를 막기 위해서다. 이 감독은 “어제 같은 경기는 선수들에게 이렇게 저렇게 애기할 필요가 없다”며 “(말하지 않아도) 본인들이 가장 잘 안다. 감독 입장에선 오히려 농담으로 더 풀어내야 한다고 생각한다. 선수들이 편안한 마음으로 남은 경기에 임했으면 좋겠다”고 강조했다.

