‘숨은 주역들’ 한자리에… 두산, 3000만관중 돌파 기념 특별 시구·시타 진행

“묵묵히 헌신해 온 모든 이에게 감사의 마음을!”

프로야구 두산이 27일부터 28일(일)까지 잠실야구장에서 열리는 홈 2연전에서 구단 3000만관중 돌파 기념 특별 시구·시타 행사를 진행한다.

이번 행사는 그라운드 안팎에서 묵묵히 헌신해 온 숨은 주역들에게 감사의 마음을 전하고자 기획됐다. 선수단의 활약 뒤에는 늘 보이지 않는 자리에서 야구장을 지켜온 이들의 노력이 있었기에 3000만 관중 달성이 가능했다는 뜻을 담았다.

27일 SSG전 시구는 잠실야구장 구내식당에서 17년간 선수단과 직원의 식사를 책임져온 김현숙 조리실장이, 시타는 25년간 잠실 그라운드를 관리해온 그라운드 키퍼 김종문 이사가 맡는다.

이어 28일 롯데전에서는 17년간 응원단으로 함께한 양승호 씨가 시구자로, 11년째 현장을 지켜온 신화안전시스템 소속 경호원 이강산 씨가 시타자로 나선다.

두산 구단 관계자는 “3000만 관중 달성은 팬들의 변함없는 성원뿐 아니라 보이지 않는 곳에서 헌신해 온 모든 분들의 땀과 노력이 만들어낸 결과”라며 “이번 시구·시타가 감사의 마음을 전하는 자리가 되길 바란다”고 전했다

