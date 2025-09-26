서울-창원 모두 열린다! KBL, CGV서 '개막전 뷰잉파티' 개최

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 오는 10월3일 오후 1시 CGV용산아이파크몰 2관에서 CJ ENM 스포츠 전문채널 tvN SPORTS와 함께 ‘KBL x tvN SPORTS 개막전 뷰잉파티'를 개최한다.

이번 뷰잉파티에서는 지난 시즌 챔피언결정전에서 명승부를 펼친 LG와 SK의 2025∼2026시즌 공식 개막전 경기를 이원 생중계로 관람할 수 있다. 경기 시작 전 오후 1시부터는 MC를 맡은 오효주 아나운서와 전 농구선수인 전태풍, 김시래가 게스트로 참여해 팬들과 소통하는 프리뷰쇼가 펼쳐진다. 이후 경기 관람도 함께하며 현장 분위기를 더할 예정이다.

상영관 외부에는 인증샷을 남길 수 있는 KBL 우승 트로피 포토존이 운영되며, 현장을 찾은 관객 전원에게는 팝콘+콜라 세트와 KBL·라인프렌즈 굿즈가 포함된 웰컴 기프트가 제공된다. 또한, 선수 사인볼과 ‘LG 엑스붐 그랩’ 스피커, 스포츠일러스트레이티드 의류 등 KBL 공식 스폰서에서 제공하는 다양한 상품을 받아갈 수 있는 럭키 드로우 이벤트도 진행될 예정이다.

뷰잉파티 티켓 예매는 오는 29일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 가능하다.

아울러, 창원 지역 팬들을 위해 CGV창원더시티 5관에서도 LG와 SK의 개막전이 동시 생중계된다. 창원 상영관은 별도의 뷰잉파티 없이 일반 생중계로 진행되며, 본 행사 역시 관객 전원에게 웰컴 기프트가 제공된다. 입장권 예매는 뷰잉파티와 같은 날 동일한 방식으로 진행된다.

KBL 관계자는 “지난 5월 진행된 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티가 전석 매진을 기록하며 성황리에 마무리됐다”며 “시즌 초반부터 팬들의 관심도를 집중시키고, 색다른 스포츠 관람 경험을 제공하고자 다시 한 번 뷰잉파티를 마련했다”고 전했다.

이번 행사는 개막전의 뜨거운 열기를 팬들과 함께 나누고, 프로농구 시즌의 시작을 즐길 수 있는 특별한 자리가 될 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]