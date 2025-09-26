용인공원그룹, 새 디퓨저 ‘아너스센트’ 출시 및 ‘추석 전에 미리 성묘하세요’ 캠페인 실시

용인공원 전경 ⓒ 용인공원그룹

프리미엄 봉안당 아너스톤을 운영 중인 용인공원그룹이 다가오는 추석을 앞두고 오는 9월 27일~28일 주말 '사전 성묘' 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 추석 연휴 기간 집중되는 방문객으로 인한 혼잡을 줄이고 유가족들이 더욱 여유롭고 정성스러운 추모 시간을 가질 수 있게 하도록 마련됐다.

지난 2024년 추석 연휴(9월 14일~18일) 기간 용인공원을 방문한 차량은 총 1만8123대를 기록했다. 특히 추석 당일인 9월 17일에는 5640대가 집중적으로 방문하여 연휴 기간 중 최대 혼잡을 보였다.

이는 추석 전 주말(9월 7일~8일) 평균 방문객 대비 약 61% 증가한 수치로 추석 당일에 성묘가 집중되는 현상을 보여준다. 이러한 경험을 바탕으로 용인공원그룹은 올해 사전 성묘 캠페인을 통해 방문객들이 더 여유롭고 편안한 환경에서 성묘할 수 있도록 도울 계획이다.

9월 27일~28일 주말 기간 용인공원을 방문하는 고객들은 다양한 특별 혜택을 받을 수 있다. 아너스톤의 '더민트카페'에서 "사전 성묘왔어요"라고 말하는 고객에게는 아메리카노 10% 할인 혜택을 제공한다.

여기에 새롭게 출시될 아너스톤 전용 디퓨저 '아너스센트(HONORSCENT)' 향기 체험 기회도 함께 제공하여 성묘에 특별한 경험을 더한다.

아너스센트는 '프레시 그래스(Fresh Grass)' 향으로, 레몬·자몽·페퍼민트의 상쾌한 탑노트와 바이올렛·가드니아·자스민의 우아한 미들노트, 머스크·앰버·시더우드의 깊이 있는 베이스노트가 조화를 이룬다.

아너스톤 로비 4층 쇼룸에서 아너스센트 시향 후 용인공원 'Y Family' 카카오톡 채널을 추가하면 선착순으로 선물을 제공할 예정이다.

용인공원그룹 관계자는 "사전 성묘 캠페인을 통해 추석이라는 전통 명절에 더욱 여유롭고 품격 있는 성묘 문화를 제시하고자 한다"라며 "9월 27일~28일 사전성묘 이벤트를 통해 실내 봉안당의 장점과 아너스센트 향기 체험이 결합된 새로운 추모 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

한편, 아너스톤을 운영 중인 용인공원그룹은 1975년 설립 이래 현재 3만 5000여 가문, 20만 명 이상의 회원을 보유한 150만㎡(약 50만 평) 부지에 매장묘, 봉안묘, 수목장, 봉안당 등 국내 모든 장법으로 모실 수 있는 프리미엄 추모공원이다. 최근에는 '2025 대한민국 소비자만족도 1위'에서 3년 연속 서비스(장묘시설) 부문 1위를 수상한 바 있다.

아너스톤은 6성급 호텔 수준의 시설과 천연 나무, 자연 채광을 활용한 경건한 분위기는 전통적인 야외 성묘와는 차별화된 품격 있는 추모 환경을 제공한다. 층마다 한지, 천연 목재, 고급 대리석 등 다른 소재와 콘셉트로 조성된 공간은 고인을 기리는 마음을 더욱 깊이 있게 표현할 수 있도록 돕고 있다.

