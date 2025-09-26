배우 최경훈, ‘내일도 출근!’ 주연 확정... 서인국·박지현과 호흡

배우 최경훈이 2026년 방송예정인 tvN 드라마 ‘내일도 출근!’( 연출 조은솔 극본 김경민 기획 스튜디오 드래곤/제작 크로스 픽처스)출연을 확정했다.

내일도 출근!은 일태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 최악을 피해 차악으로 택한 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어가는 과정을 그린 오피스 로맨스 드라마다. 누적 조회 수 2억 회에 달하는 맥퀸 스튜디오 동명의 로맨스 웹툰을 원작으로 한다.

현실적인 오피스물에 더해진 달달한 로맨스로 2030의 관심을 한 몸에 받았던 가운데 배우 최경훈은 차지윤과 특별한 인연인 조가을로 분한다.

조가을은 음악을 좋아해 연애 초반 가수가 되고 싶다는 꿈을 가진 인물로 다양한 감정선을 보여줄 예정이다.

최경훈은 JTBC 드라마 설강화 출연을 시작으로 백일장 키드의 사랑과 옥씨부인전에서 안정된 연기로 호평을 받았다.

