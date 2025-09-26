트롬프 퍼커션, 한국 포함 아시아 투어 개최…한국인 최초 준우승자 공성연 참여

퍼커셔니스트 공성연. 사진=프레인글로벌

트롬프 타악기 국제 콩쿠르(TROMP International Percussion Competition)를 주최하는 트롬프 퍼커션이 레퍼토리 데이즈(Repertoire Days) 아시아 투어를 중국·한국·일본 6개 도시에서 개최한다.

트롬프 퍼커션은 이미 대만과 일본 등 아시아 여러 도시에서 레퍼토리 데이즈를 진행해 온 바 있다. 그러나 지난해 대회에서 한국인 최초 준우승자인 공성연이 배출되면서 한국 내 관심과 참여가 크게 높아졌고, 이에 따라 이번 투어에서 처음으로 한국이 공식 일정에 포함됐다.

이번 투어는 2014년 트롬프 타악기 국제 콩쿠르 우승자이자 현 트롬프 퍼커션 예술감독인 도미니크 블리샤우워스의 주도 아래 진행된다. 세계 유수의 음악원 및 기관과 협력해 마련된 마스터클래스와 연주를 통해, 국제적인 젊은 퍼커셔니스트들을 연결하고 타악기 분야의 최신 흐름을 공유할 예정이다.



트롬프 레퍼토리 데이즈는 지난 10여년간 마스터클래스, 강연, 연주회를 통해 차세대 연주자들과 세계적 교수진 그리고 아티스트들을 서로 이어왔다. 미국 보스턴과 중국 상하이에서 출발한 트롬프 레퍼토리 데이즈는 프로그램은 이제 세계 곳곳에서 인재를 발굴하고 협력을 촉진하는 국제적 플랫폼으로 자리매김했다.

올해 처음으로 진행되는 아시아 투어에는 한국 포함과 더불어 중국·일본의 주요 문화기관과 함께 개최되는데 이를 통해 트롬프 퍼커션은 글로벌 타악기 네트워크를 한층 더 강화할 예정이다.

이번 투어에는 예술감독 도미니크 블리샤우워스와 함께 한국인 최초로 트롬프 타악기 국제 콩쿠르에서 준우승한 공성연(한국), 샤오 위안(중국), 카이 스트로벨(독일)이 참여한다.

각 도시에서는 현지 교수진 및 기관과 협력해 맞춤형 프로그램이 마련되며, 마스터클래스·그룹 레슨·강연·합동 연주를 통해 젊은 연주자들에게 영감을 제공하고 국제 교류의 장을 넓힐 예정이다.

트롬프 타악기 국제 콩쿠르는 세계적으로 가장 권위 있는 퍼커션 콩쿠르 중 하나로, 차세대 타악기 연주자들에게 네트워크와 무대를 제공한다. 2026년 9월에는 네덜란드 에인트호번에서 개최될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]