‘KPGA 클래스 A 프로’ 자격… KPGA, 경력개발교육 ‘전문교습과정 8기’ 졸업

한국프로골프협회(KPGA)의 경력개발교육 전문교습과정 8기 졸업식이 26일 경기 성남 소재 KPGA 빌딩 10층에서 개최됐다.

KPGA 경력개발교육 전문교습과정은 KPGA 프로 및 투어프로를 대상으로 골프 코칭 및 교습 분야에서 KPGA 회원들의 분야별 전문 역량을 강화해 골프 전문 교습가를 양성하고 골프 산업에서 성공적인 커리어를 쌓을 수 있도록 지원하는 목적이 있다.

2025년 3월 입학해 8월까지 총 4학기 15차의 교육 커리큘럼을 모두 이수한 42명의 KPGA 회원들은 금일 졸업식을 통해 ‘KPGA Class A PRO(골프 교습 전문가)’ 자격을 얻게 됐다. 또한 ‘KPGA Class A PRO’ 지도자 자격 증명서와 명함, 뱃지, 바람막이 등이 지급됐다. 졸업식에 참석한 KPGA 회원들은 “KPGA 경력개발교육 전문교습과정을 통해 다양한 교육 콘텐츠를 이수해 골프 교습가로서 한층 성장했다고 생각한다”며 “골프 산업 내 다양한 분야에서 활동하는데 많은 도움이 될 것이라고 소감을 밝혔다.

KPGA 기술교육위원회는 KPGA 경력개발교육 전문교습과정 뿐만 아니라 ‘KPGA Teaching Relay’ 등 KPGA 회원들이 참여할 수 있는 다양한 교육과 세미나 등을 운영하고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

