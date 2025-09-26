최양락, 故 전유성과 병원서 마지막 인사…“끝까지 개그맨이셨다”

사진= 왼쪽부터 최양락, 故 전유성. (제공= 뉴시스, 사진공동취재단)

코미디언 최양락이 생전 깊은 인연을 맺어온 ‘개그계 대부’ 故 전유성과 마지막 시간을 함께했다.

최양락은 26일 한 매체의 보도에 따르면 “3일 전 아내 팽현숙과 함께 전유성 형님을 찾아 병원에서 마지막 인사를 드렸다”고 밝혔다.

그는 “당시 일본에 머물고 있었는데, 전유성 형님의 가족에게 연락을 받았다. 형님이 ‘내가 이제 떠날 준비를 하는데 네가 가장 생각난다’고 하셨다더라”며 “다음 날 곧장 귀국해 병원으로 달려갔다”고 회상했다.

최양락은 전유성과의 마지막 순간을 “끝까지 유머를 잃지 않으셨다. 몸은 힘들어하셨지만 말씀은 또렷했고, 평소처럼 농담도 주고받았다. 마지막까지 개그맨으로 살다 가셨다”고 전했다.

이어 그는 “대학교 1학년 때 개그 콘테스트로 데뷔해 곧장 전유성 형님을 찾아갔다. 이후 45년 동안 이어진 관계였다”며 “형님이 아니었다면 지금의 나는 존재하지 않는다. 개그맨으로 성공하지 못했을 뿐 아니라 아내 팽현숙도 만나지 못했을 것이다. 전혀 다른 인생을 살았을 것”이라고 고인을 향한 깊은 존경심을 드러냈다.

사진= 故 전유성. (제공 사진공동취재단)

故 전유성은 25일 오후 9시 5분경 전북대병원에서 별세했다. 향년 76세. 1949년 1월생인 전유성은 지난 1969년 전유성의 쑈쑈쑈를 통해 데뷔했다. 후배 양성에 적극적이었던 고인은 방송인 신봉선, 황현희, 박휘순 등을 배출했다. 그는 KBS 대표 프로그램인 개그콘서트 초창기 제작에도 관여하며 한국 공개 코미디의 중심을 잡은 인물이었다. 존경받는 선배이자 개그계의 대부였던 그의 안타까운 별세 소식이 전해지자 최양락을 비롯한 많은 연예계 동료와 팬들이 애도를 이어가고 있다.

전유성의 빈소는 26일 서울아산병원 장례식장 1호실에 마련되며 장례는 코미디언협회장으로 진행된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]